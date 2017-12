Pinterest chce osloviť mužov, upraví vyhľadávanie

Muži a ženy dostanú odlišné výsledky vyhľadávania. Aby našli to, čo sa im môže páčiť.

27. jan 2015 o 8:52 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Ak čosi hľadáte na Pintereste, nemusí to znamenať, že dostanete to, čo chcete. Obzvlášť ak patríte k mužskej polovici internetovej populácie. Prevádzkovatelia služby chystajú zmeny, ktoré súvisia so zmenou používateľskej základne.

Možno sa vám to už stalo. Hľadáte nejaké pekné hodinky a namiesto modelov súcich na chlapskú ruku sa vám zobrazia samé jemné práce, vhodné tak pre vašu manželku či priateľku. Nech to vyzerá akokoľvek zvláštne, má to svoje opodstatnenie.

Podľa denníka The Guardian až sedem z desiatich používateľov Pinterestu tvoria ženy, ktoré budujú jeho obsah. Pripínajú z internetových článkov obrázok po obrázku a vyrábajú k nim popisky. Akoby triedili do skupín obsah, ktorý softvéroví roboti od Google zoskupujú do služby Google Images. Tentokrát však nie s umelou inteligenciou, ale vyberaným vkusom a citom.

Minulý rok bol však pre Pinterest zlomový. Začali sa oň intenzívnejšie zaujímať muži a tento trend je na vzostupe. Preto im chcú prevádzkovatelia služby vyjsť v ústrety a pracujú na novom algoritme, ktorý by zotriedil výsledky vyhľadávania odlišným spôsobom. Chce prihliadnuť i na pohlavie, aby každý našiel presne to, o čo má záujem.

Služba zaznamenáva nepretržitý nárast používateľskej základne a hoci existuje viacero podobných projektov – napríklad Indulgy – drží si svoju pozíciu jednotky na trhu. Prehliadanie, zbieranie a zoskupovanie obrázkov sa stalo kratochvíľou, ktorá mnohým prináša intenzívnejší vizuálny zážitok ako listovanie časopisu.