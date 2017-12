Flash obsahuje kritickú chybu, môžete prísť o kontrolu nad počítačom

Ak neaktualizujete automaticky, pozrite sa na Adobe Flash. Obsahuje chybu, ktorú zneužívajú hackeri.

26. jan 2015 o 9:00 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Navštívite webovú stránku a bez toho, aby ste spravili čosi inak ako zvyčajne, do vášho počítača prenikne škodlivý kód. Ten nazrie do vašich e-mailov a súborov, aby si našiel cestu k vašim peniazom. Ak sa mu to nepodarí, možno zašifruje vaše súbory a bude žiadať výkupné.

Firma Adobe upozorňuje na mimoriadnu záplatu, ktorú vyhotovila pre Flash Player. Ten je nainštalovaný takmer v každom počítači používanom na prehliadanie webových stránok. Opravuje chybu, ktorú začali využívať hackeri na nabúravanie počítačov svojich obetí.

Doposiaľ neodhalená chyba sa podľa BBC stala súčasťou nástroja Angler, ktorý predávajú hackeri kyberzločincom na získanie moci nad cudzími počítačmi. O probléme informuje aj správa spoločnosti Cisco. Útočný nástroj zneužíva širokú škálu bezpečnostných chýb, ktorých zoznam sa priebežne aktualizuje.

Bezpečnostní analytici vyzývajú používateľov, aby aktualizovali svoje počítače a opravili tak kritickú chybu. Výzva sa týka hlavne tých, čo v systémoch Windows prevádzkujú prehliadač Internet Explorer.

Firma Adobe má však podľa bezpečnostnej firmy Trustwave na svedomí viac podobných problémov. V hitparáde štyroch najpoužívanejších chýb sú tri z nich v produktoch Adobe Flash, Acrobat a Reader.

Nová záplata je dostupná na helpx.adobe.com.