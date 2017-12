Opice sa spoznali v zrkadle, obzerali si tvár i ruky

Vytrénované makaky sa pozerali na časti svojich tiel v zrkadle. Štúdia potvrdila, že zvieratá sú schopné rozvíjať túto schopnosť, ak sa ju naučia.

21. jan 2015 o 19:55 Denisa Ballová

AIX EN PROVENCE, LONDÝN. Niektorí to už určite vyskúšali so svojím psom či iným domácim zvieraťom. Umiestnili ho pred zrkadlo, no nič zvláštne sa nedialo.

Schopnosť rozpoznať seba samého v zrkadle je totiž znakom vyššieho poznávania a majú ju len ľudia a najinteligentnejšie zvieratá. Podľa niektorých vedcov to dokážu delfíny, slony alebo straky.

Štúdia publikovaná v časopise Current Biology tvrdí, že sa k nim teraz pridali aj makaky. Tie vytrénované sa totiž vďaka zrkadlu pozorovali.

Prvý bol Gallup

Keď sa väčšina zvierat uvidí v zrkadle, správa sa, akoby videla iného tvora. Niektoré jedince zaútočia, správajú sa agresívne alebo prejavia iné sociálne správanie.

Tak sa správali aj šimpanzy, keď vedľa ich klietky umiestnil v roku 1970 zrkadlo Gordon Gallup, evolučný psychológ z Newyorskej štátnej univerzity.

Po niekoľkých dňoch sa však správanie týchto zvierat zmenilo a šimpanzy sa začali pred zrkadlom skúmať.