Malvér chce výkupné 1500 eur, napadol aj Slovensko

Škodlivý kód CTB-Locker zašifruje údaje, šifru nie je možné prelomiť. Chce výpalné 8 bitcoinov.

21. jan 2015 o 15:00 Dominik Holič

BRATISLAVA. Najskôr príde do e-mailovej schránky správa, ktorá sa tvári ako fax. Otvorením jej prílohy sa však do počítaču stiahne škodlivý malvér CTB-Locker, ktorý zašifruje všetky dáta na disku.

Kto chce svoje súbory zachrániť, musí do štyroch dní zaplatiť výpalné vo výške približne 1500 eur.

Slovensko sa zviezlo

Cielené útoky na počítače v latinskej Amerike a strednej a východnej Európe odhalila v ich prvotnom štádiu bezpečnostná spoločnosť Eset. Slovensko patrí medzi silnejšie zasiahnuté krajiny a ransomware útočí aj na súkromné a firemné mailové schránky.

"Primárnym cieľom podobných útokov je Slovensko skôr mimoriadne. Väčšinou sa zvezie s krajinami, na ktoré bol útok primárne cielený," vysvetľuje Zuzana Hošalová z Esetu.

"Tak to zrejme bolo i v tomto prípade. Nasvedčuje tomu fakt, že emaily so škodlivými prílohami neboli šírené v slovenčine. No ak útočníci svoj produkt lokalizujú do slovenčiny, je pravdepodobnejšie, že na falošné správy naletí viac ľudí."

Pri novej nákaze však útočníci skôr rátali s veľkým zásahom a svoj škodlivý kód príliš neprispôsobovali napadnutým krajinám.

Šifrovanie sa nedá prelomiť

Problémom je škodlivá príloha v e-mailovej správe. Po jej otvorení sa do nechráneného počítača stiahne škodlivý kód Win32/TrojanDownloader.Elenoocka.A.

Jeho jedinou úlohou je následne do počítača stiahnuť a spustiť trójskeho koňa Win32/FileCoder.DA, teda CTB-Locker.

Výkupné si autori útočného kódu žiadajú vo virtuálnej mene bitcoin, aby bolo príjemcu platby prakticky nemožné vystopovať. Obetiam útočníci poskytujú aj návod, ako súbory po zaplatení odomknúť a ako si môžu zameniť lokálnu menu za požadovaných osem bitcoinov.

Pri súčasnom kurze je to asi 1500 eur, čo je nezvyčajne vysoká suma aj na tvorcov podobných programov. Podľa bezpečnostnej spoločnosti nie je v súčasnosti možné šifrovanie prelomiť.

"Šifrovanie v niektorých typoch takýchto útokov je menej kvalitné, prípadne sú zašifrované len niektoré typy súborov." zdôrazňuje Hošalová.

"V tomto prípade sa šifrovanie prelomiť nedá a škodlivý kód zašifruje na infikovanom počítači všetko. Ak používateľ nemá zálohované údaje, o všetko príde."

Otázkou stále zostáva, kto za útokom stojí. Bezpečností špecialisti hovoria, že zatiaľ je priskoro na jednoznačné určenie páchateľa, keďže hrozba je ešte príliš čerstvá.

Takto vyzerá email so škodlivou prílohou: