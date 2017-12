Twitter kúpil mobilný odkazovač ZipDial

Mobil bez kreditu umožní prístup k informáciám. Namiesto počítača či tabletu s internetom.

20. jan 2015 o 9:46 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Vyťukáte do mobilu telefónne číslo z plagátu, po prvom zazvonení zložíte a obratom počujete zvonenie. Vo chvíli, keď zodvihnete slúchadlo, vypočujete si informácie o koncerte, ktoré sa na reklamný pútač nevošli. Bez toho, aby vás to stálo čo i len jediný cent.

A ak vám namiesto hlasovej informácie príde esemeska s dôležitým obsahom, začína sa to podobať na internet. Aspoň v ekonomicky slabých krajinách, kde ľuďom chýbajú peniaze na mobilnú konektivitu. Bezplatne tak môžu cez mobilnú sieť pristupovať k informáciám, ktoré by pre nich boli inak nedostupné. Bez účasti samotných operátorov.

Podľa magazínu TechCrunch Twitter potvrdil informácie o tom, že v Indii kupuje službu tohto typu s názvom ZipDial. Tá funguje od roku 2010 a obyvatelia v krajine si na jej služby zvykli. Twitter v nej vidí príležitosť získať zákazníkov na novom trhu.

Záujemcovia by už čoskoro mohli na svojich mobiloch čítať najnovšie spravodajské tweety, sledovať výsledky zo športových podujatí alebo mať prehľad o tom, čo sa deje v ich meste alebo vo svete celebrít.

To by mohlo vytvoriť nový reklamný priestor, ktorý by prevádzkovateľovi prinášal tržby z krajiny, kde je postavenie sociálnej siete prislabé. Táto ambícia sa kryje s politikou Facebooku či Google, ktorí už roky hľadajú spôsob, ako sa dostať do rozvojových častí sveta.