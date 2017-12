Za mobilné služby stále platíme priveľa

Balíčky telekomunikačných služieb okrádajú spotrebiteľov o peniaze.

19. jan 2015 o 13:12 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Nie je to nič, o čom by sa nevedelo. Za mobilné služby sa platí operátorom viac, ako sa patrí. Podľa najnovšieho výskumu uskutočneného v Británii zaplatí ročne každý zákazník v priemere 159 libier za služby, ktoré nikdy nevyužil.

Celkovo tak mobilní operátori vyzbierajú 5,4 miliardy libier iba vďaka svojej obchodnej politike. Namiesto účtovania odmeny za výkony vyberajú peniaze za balíčky služieb či nadspotrebu. Bez ohľadu na to, či ste ich využili, alebo máte zvolený program, ktorý kopíruje vaše spotrebiteľské potreby.

Podľa denníka The Telegraph miestna spotrebiteľská organizácia Which, ktorá monitoruje situáciu už niekoľko rokov, konštatovala, že sa takéto správanie vôbec nemení. Preto žiada zmeny, ktoré by pomocou novej legislatívy prinútili mobilných operátorov tento stav napraviť.

Návrhov je niekoľko: od zmeny spôsobu účtovania poplatkov za výkony, až po povinnosť o informovaní o výhodnejších ponukách či balíčkoch, ktoré by ľuďom ušetrili peniaze.

Aj keď sa podstata služieb mobilných operátorov v takmer ničom nelíši od poskytovateľov internetu, rozdiely sú priepastné. Kým za internet platíme mesačnú tarifu bez ohľadu na objem prenesených dát, telekomunikační operátori používajú archaické zoskupovanie rôznych služieb s rôznymi cenami.

Zmena účtovania by síce mohla priniesť navýšenie jednotkových cien za hovory, prenesené dáta či esemesky, spotrebitelia by však mali vždy zaplatiť iba za to, čo využili.