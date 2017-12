Hackovanie je zábavný cyber šport

4. júl 2001 o 9:18 Marián Pavel, šéfredaktor časopisu CDtiprozhovor bol publikovaný v júnovom vydaní časopisu CDtip

Kedy vaša skupina vznikla?

Vznikla asi pred mesiacom. Tvorím ju ja (d3v310p3R) a ut0p14.sH0x. Nechceli sme pracovať oddelene, tak sme si založili hackerskú skupinu. Sme v stálom kontakte, či už pomocou klasického chatu, alebo pomocou ICQ.

Hovorí sa, že vaša zvýšená aktivita súvisí s tým, že máte po skúškach :-)) Čo je na tom pravdy?

No, je to pravda. Ja som robil prijímačky na strednú školu a podarilo sa mi to. Preto som to potreboval niekde oznámiť . Myslím si, že reči ako "hacker má 17 a viac rokov" sú absolútne blbosti, pretože ak sa niekto venuje počítačom od 8 rokov, taq má kopec času sa hocičo naučiť... Hackli ste celkom slušný počet serverov, pričom využívate chyby produktov Microsoft. Myslíte, že sa dá využívanie známych bezpečnostných dier nazvať hackovaním, nie je to pre hackerov príliš jednoduchý spôsob? Myslím si, že každý hacker preniká cez bezpečnostné chyby, alebo bezpečnostné nedostatky. Preto je normálne, že to robíme aj my. Orientujete sa iba na produkty Microsoftu. Prečo? Nie je to preto, že je to Microsoft, ale preto, že Windows NT poznáme ako svoje dlane, takže si tam robíme, čo chceme. Samozrejme, iba ak máme k systému vzdialený prístup, alias vzdialený shell.

Aký OS, príp. ďalší soft máš inštalovaný na svojom počítači?

Na disku mám vtesnaný Linux Red Hat 7.0, v ktorom štandardne pracujem, a MS Windows NT 5, v ktorom skúšam rôzne chyby a celkovo získavam o tomto operačnom systéme nové vedomosti, ktoré potom patrične využívam. Ďalej k nášmu štandardnému balíku patrí domain scanner, security scanner, port scanner... A, samozrejme, riadna zásoba exploitov... :) Keď sa pozriem na počet hackov a aktivitu hackerov, vyzerá to, akoby hackeri v lokalite bývalého Československa žili iba na Slovensku. Čo si o tom myslíš? Možno je to čisto náhoda. Možno Slováci sú v svojom živle, keď môžu škodiť. Alebo proste dnešnú generáciu nezaujíma niečo ako digitálny undergroundový svet, nezaujíma ich čaro hackovania. Hackovanie na Slovensku mi pripadá ako sezónna záležitosť. Skupiny ako czert a sert sú už dávno preč, binary division sa takisto odmlčala a možno rovnako dopadne aj China.digital.Army. Dnes hackujete. Čo chcete robiť o rok? O rok? To je ďaleká budúcnosť. Ale jednoznačne by sme nechceli skončiť len ako zabávajúci sa študenti. V budúcnosti plne využijeme naše vedomosti o bezpečnosti a budeme pravdepodobne administrátori niekde v USA. Pekné plány, nie ? :)

Prečo ste si vybrali nick China.digital.Army? Súvisí nejako so správou, že Čína školí počítačových odborníkov, ktorí budú vykonávať priemyselnú špionáž a zapojí ich do prípadnej cybervojny?

Chceli sme názov, ktorý by bol patrične o ničom. Preto China.digital.Army . Nemám nič proti Číňanom, ale je ich strašne veľa. Mohli by sa zredukovať aspoň o polovicu. To, že sa Čína pripravuje na dajakú cyber vojnu je podľa mňa prehnané. Na čo im to bude ? Pochybujem, že bude USA také nepozorné, aby niekde na servery nechávali super tajné informácie.

Čo si myslíte o čínskej okupácii Tibetu?

Je to svinstvo. Ale keďže sa v politike moc nerozumiem, poviem len toľko: Čína , aj keď sa tvári že nie, je hnusný komunistický štát, ktorému zostal akýsi mocenský reflex a vďaka tomuto reflexu obsadili Tibet. Nič viac, nič menej... Občas si aj hackeri skočia do vlasov. Naposledy ste vyfúkli hack českému kolegovi s nickom uh10v0d1k a ten sa na vás trocha posťažoval :-) Bola to náhoda, alebo ste chceli iba dorobiť jeho hack? Bola to taká priateľská party na cudzom servery. Chcel som len skúsiť, ako veľmi sa musel uh10v0d1k snažiť, aby prenikol na server. Keď som sa tam dostal aj ja, hneď som zmenil stránky. Na ďalšej zmenenej stránke som sa mu, samozrejme, ospravedlnil, takže by to malo byť v poriadku... Ste v kontakte s inými skupinami? Iba so zahraničnými, pretože na Slovensku snáď ani jedna nie je. To ma mrzí, pretože hackovanie je zábavný cyber šport , s ktorým sa naučíte veľa o operačných systémoch. Hackujete pre zábavu? Aký hack si najviac ceníš? Je jasné, že hackovanie je pre mňa zábava. Nemám ešte vážnejšie dôvody, aby som niekomu nabúral server. Spočiatku som si vážil každý server, na ktorý som sa dostal. Teraz si najviac vážim servery, ktoré sú dobre nastavené, ale obsahujú malú chybu, cez ktorú dokážem preniknúť. To bol napríklad aj prípad www.sme.sk. Čo hovoríš na manifesto bratislavského hackera (http://hysteria.sk/prielom/15/#4)? :-) Je to paródia na Mentorovo manifesto. Ten, kto ho napísal, je buď veľmi dobrý hacker, ale veľmi dobrý komik :) Dobre som sa na ňom zabavil, pretože odzrkadľuje niektorých chalanov, ktorí si myslia, že hackovať je niečo, jaq posielať email. Väčšinou sú hacky smerované na administrátorov slabo zabezpečených serverov. Sú na Slovensku a v Čechách tak dobre zabezpečené servery, že sa orientujete na mass hacky v zahraničí? Prekvapujúce je, že na Slovensku a v Česku sú výborne administrované servery , ale v zahraničí je to hrôza. Tam je takmer každý piaty server nezabezpečený na týždeň starú chybu. V SR/ČR sa admini starajú o svoju prácu celkom dobre. Niekedy sa však objaví výnimka, napríklad minulý hack www.pepsi.sk.

Pracuješ/pracoval by si niekedy ako administrátor?