Vesmírna raketa narazila do lode a vybuchla

Pokus o hladké pristátie prvého stupňa nosnej rakety Falcon 9 nevyšiel. SpaceX teraz ukázala, ako náraz vyzeral.

16. jan 2015 o 21:28 tp, SpaceX

Ako misia to bol úspech. Nosná raketa súkromnej spoločnosti SpaceX odštartovala do kozmu a poslal k ISS zásobovaciu misiu nákladnej lode Dragon.

Okrem zásobovacej misie v kontrakte pre NASA sa však spoločnosť pokúsila aj o čosi ďalšie – o hladké dosadnutie prvého stupňa nosnej rakety Falcon 9 na palubu plavidla vo vodách Atlantiku. Tento pokus však nevyšiel, raketa tvrdo narazila a explodovala. Zničila niektoré zariadenia na povrchu na diaľku ovládaného plavidla.

Napriek tomu už priblíženie sa k miestu pristátia je pre SpaceX dobrým znamením a spoločnosť plánuje v testoch pokračovať.

Ak by sa totiž jej zariadeniam darilo hladko pristávať, firma by ušetrila značné prostriedky, čo by následne významne zlacnilo lety do kozmu.

video //www.youtube.com/embed/R-id0pEhqs8