Trend 2001 - mobily sa spájajú s vreckovými počítačmi

Veľký farebné displeje, sofistikované funkcie zápisníka a nová generácia mobilných hier - to bude tento rok povinná výbava každého telefónu, ktorého majiteľ bude chcieť držať krok s najnovšími trendmi.

1. feb 2001 o 7:14 RICHARD BAUM, Reuters

Hodinky s mobilným telefónom ? Žiaden problém, ale - skutočne ich potrebujete? Podľa odborníkov je doba, kedy sa výrobcovia snažili predstihnúť konkurenciu maximálnou miniaturizáciu spotrebnej elektroniky, už za nami. Na snímke je telefón SPH-S100 od Samsungu. FOTO - AP/TASR

Tí najpokročilejší užívatelia si zároveň budú môcť vybrať prístroj so zabudovaným prehrávačom hudby vo formáte MP3 či dokonca možnosťou sledovania videoklipov priamo na displeji mobilného telefónu.

Hoci niektoré z týchto technológií boli dostupné už na predvianočnom trhu, masívny nástup telefónov s pokročilými funkciami sa očakáva práve v priebehu tohto roka. Keďže množstvo ľudí je ochotných kupovať si nový mobilný telefón i dvakrát ročne, výrobcovia tvrdo pracujú na vymýšľaní produktov, ktoré by boli aspoň o trochu viac sexy, než tie od ich konkurentov. V minulosti to znamenalo vyvíjať čo najmenšie telefóny. V súčasnosti sú však už prístroje tak malé, ako len môžu byť, aby sa dali vôbec používať, a tak sa dôraz pri nových modeloch kladie na pridávanie nových funkcií.

"Skutočná panika nútiaca vyrábať čo najmenšie telefóny už pominula. Cieľom je dnes uhádnuť ten správny štýl a tvar pre ľudí, ktorým sa snažíte prístroj predať," povedal Keith Westcott, britský manažér Ericssonu. To sa zväčša prejavuje v snahe o oslovenie tínedžerov, v súčasnosti sa však začína čoraz viac presadzovať najmä tendencia zlučovania mobilných telefónov s malým počítačmi či osobnými asistentmi "do vrecka".

Začal to Communicator

Telefóny obsahujúce funkcie diáru a adresára z tzv. osobných digitálnych asistentov (personal digital assistant - PDA) sú na trhu už od roku 1998, kedy Nokia uviedla svoj Communicator.

Mobilný telefón, ktorý sa otváral ako miniatúrny notebook, bol však príliš drahý a nemotorný na to, aby si získal väčšie množstvo priaznivcov, ale jeho základná myšlienka zapustila korene, z ktorých už rašia nové, pokročilejšie prístroje. Už farebná nová verzia Communicatoru by sa mala objaviť v tomto polroku, Ericsson zasa koncom roku zožal priaznivé recenzie za svoj prístroj R380. Ten je takmer rovnako veľký a ľahký, ako bežný mobilný telefón, ale obsahuje dotykovú obrazovku a celú paletu funkcií známych z PDA zariadení. Hoci telefón sa v súčasnosti v Británii predáva za 4 libier, jeho cena by mala do konca roka výrazne klesnúť.

Podľa Jonathana Hooka, zástupcu najväčšieho predajcu telefónov v Európe Carphone Warehouse, v súčasnosti zlučovanie mobilných telefónov a PDA zariadení prebieha v dvoch smeroch: klasické mobilné telefóny získavajú niektoré funkcie elektronických organizérov, zatiaľ čo z PDA-zariadení sa stávajú prístroje pre pripojenie na internet.

Namiesto telefónu počítač

Vreckové počítače predstavuje stále viac výrobcov - okrem najnovšieho Palm-u VII sú na trhu aj konkurenčné zariadenia od Microsoftu, Visoru, francúzskeho Sagemu, i prístroj spoločne vyvinutý firmami Siemens a Casio. Keďže najnovšie vreckové počítače umožňujú aj klasické telefonovanie, ale i telefonovanie cez internet, práve tento rok by mali už mnohí ľudia nimi nahrádzať svoje mobilné telefóny.

Telekomunikačné firmy budú tento trend podporovať. Dúfajú totiž, že vďaka technológiám novej generácie sa mobilné telefóny premenia na prístroje, ktoré budú - cez ich siete - permanentne pripojené na internet.

Ak si budete chcieť tento rok zaobstarať prístroj, vďaka ktorému budete ešte stále vyčnievať z davu, zrejme sa budete musieť poobzerať napríklad po videotelefóne - britský telekomunikačný operátor Orange by mal už čoskoro uviesť komunikátor so zabudovanou videokamerou... Vzhľadom na jeho cenu - viac než 1000 libier (takmer 70-tisíc korún) - ho však pod stromček dostanú len tí, ktorí budú celý rok naozaj veľmi dobrí...