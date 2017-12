Google zastavil projekt Google Glass

Mala to byť budúcnosť elektroniky a internetu vecí. Google svoj projekt Glass pozastavil.

16. jan 2015 o 13:54 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Je to technológia, ktorá priblížila počítač k človeku viac ako žiadna iná. Nateraz však Google s projektom Glass končí. Inteligentné okuliare, ktoré si mohli zakúpiť vývojári a fanúšikovia technológií v predstihu pred ostatnými, sa vytratia z trhu.

Stroho o tom informoval Google na svojom + kanále, ktorý ohlásil zmeny týkajúce sa projektu. Experiment dospel a ďalšie zbieranie skúseností už nie je potrebné. Divízia X, ktorá dosiaľ v rámci svojich projektov na okuliaroch pracovala, končí s týmto projektom.

Sústrediť sa na podniky

Viacerí analytici čítajú v tomto rozhodnutí zlyhanie.

„Je viac ako zrejmé, že Google ponúkol tento produkt skôr ako mal. Ľudia zaň zaplatili veľa peňazí a keď testovaciu verziu dostali do rúk, nemali ju ako využiť, možností bolo málo,“ hodnotí situáciu podľa BBC Nicky Danino z University of Central Lancashire. Projekt by tak mohol na dlhý čas skončiť v zásuvke.

Podľa BBC firma avizuje, že terajší vývojári a používatelia nemusia na okuliare úplne zabudnúť. Naďalej bude poskytovať podporu tým, ktorí produkt používajú a postará sa aj o nevyhnutné aktualizácie.

Svoju pozornosť však sústredí na „budúce verzie Glass“, ktoré pod svoje krídla preberie iná divízia v rámci Google. Zamerať sa chce najmä na podnikový segment, ktorý by okuliare mohol nasadiť do svojich výrobných či prevádzkových procesov.

Malý dopyt?

Okuliare boli v rámci programu Explorer dostupné pôvodne iba v USA. Google si prvú várku nadšencov, ktorí boli ochotní zaplatiť 1500 dolárov, vyberal sám.

Neskôr sprístupnil Glass aj ostatným obyvateľom USA a Británie s podmienkou, že za ne zaplatia rovnakú sumu. Celkovo firma vyrobila dve série, z ktorých novšia niesla isté vylepšenia.

Google novou technológiou rozvíril spoločenskú diskusiu a dal do pohybu nielen budovanie spoločenských pravidiel, ale aj legislatívy. Kým na jednej strane vznikali zákazy vstupov do barov, reštaurácií a podnikov, na druhej zakázali okuliare kiná či niektoré štáty pri šoférovaní. Bez ohľadu na to, že v obehu bol iba veľmi obmedzený počet týchto zariadení.

Ku konceptu inteligentných okuliarov sa pribralo z obáv zo zaostávania na trhu i niekoľko ďalších firiem. Poslednou z nich bolo Sony.

Zdá sa však, že osud inteligentných okuliarov je podobný, ako je tomu pri inteligentných hodinkách. Dopyt nie je natoľko intenzívny, aby sa firmám vyplatilo technológiami zaoberať. Spotrebiteľ ich stále vníma ako okrajové a nič nenaznačuje tomu, že by sa to zmenilo.

Bez ďalších aplikácií?

Hybnou silou technológií je internet, prípadne jeho obsah a služby. Domáce počítače sa zmenili na terminály pristupujúce k obsahu, tablety a smartfóny sa stali mobilnejšou verziou obrazoviek. Ľudia však na výlet do virtuálneho sveta viac ako malý počítač vo vrecku nepotrebujú.

Podvedení a oklamaní sa môžu cítiť iba tí, ktorí si za drahé okuliare zaplatili a teraz očakávajú, čo sa bude diať ďalej.

Bez predaja a nových kusov v obehu nebudú mať vývojári motiváciu pracovať na ďalších aplikáciách a funkciách.