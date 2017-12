Editory pre programátorov - keď to nestačí „super“, skúste UltraEdit

Keď treba napísať nejaký text, bežnému užívateľovi väčšinou stačí nejaký textový procesor, napríklad Word. Ten ale nie je veľmi vhodný na editovanie čistého textu, bez grafického formátovania.

Ak sa povie o nejakom dokumente, že je v ňom čistý text, znamená to, že obsahuje výhradne zobraziteľné znaky – a to pri otvorení v ľubovoľnom textovom editore. Väčšina formátov textových procesorov čistým textom nie je, lebo hoci pri otvorení dokumentu pôsobia „zobraziteľne“, ale v skutočnosti sú to špeciálne znaky v určenom poradí, ktoré až príslušný program interpretuje do vizuálnej formy. Skúste si napríklad otvoriť (malý) dokument z textového procesoru v Notepade a uvidíte (resp. neuvidíte...). Naopak, HTML je príkladom čistého textu – zistíte to pri zobrazení zdrojového kódu nejakej stránky v prehliadači (View Source).

Najmä programátori často potrebujú editor, ktorý pracuje s čistým textom, ale ponúka aj naozaj pokročilé funkcie.

UltraEdit je už dlhšiu dobu jedným z najznámejších programátorských editorov pre Windows. Obsahuje všetko potrebné, od zvýrazňovania syntaxe cez podporu makier a projektov až po možnosť zobrazenia názvov funkcií v kóde. Vôbec nie bežnými funkciami sú možnosť hexadecimálneho editovania, možnosť prepínania medzi desiatimi schránkami (vrátane tej štandardnej vo Windows) či práca so stĺpcami v texte. Užitočná je aj podpora šablón, vďaka ktorým netreba vždy písať opakujúci sa text. Veľké množstvo funkcií znamená zodpovedajúco rozsiahle menu, ktoré je však v nápovede veľmi dobre popísané. Inštalačný súbor bez korekčných slovníkov má pritom iba jeden megabajt.

Asi najvýznamnejšou novinkou verzie 8 je integrovaný program HTML Tidy, ktorý kontroluje a formátuje HTML súbory podľa štandardu. Konečne sa tvorcovia HTML stránok dočkali nástroja na vloženie kódu vybranej farby. Zaujímavé sú aj funkcie, ktoré okrem klasického vloženia do schránky (clipboard) umožňujú do nej označený text len pridať.

Aj na UltraEdite však stále je čo vylepšovať. Asi hlavným nedostatkom je, že obsahuje iba jedinú nástrojovú lištu, ktorá je síce konfigurovateľná, ale nemožno si pridať ďalšiu. Zvýrazňovanie syntaxe je k dispozícii iba pre 7 jazykov plus 3 užívateľské, čo je trochu málo.

Ak potrebujete kvalitný programátorský editor vo Windows štýle, UltraEdit by ste rozhodne nemali prehliadnuť.



