Google začne predávať mobil, ktorý si sami poskladáte

Google chce v Portoriku otestovať koncept modulárneho smartfónu. Hotových už má jedenásť modulov.

16. jan 2015 o 9:42 Milan Gigel

MOUNTAINVIEW, BRATISLAVA. Mobily skladané na mieru si budú môcť ako prví vyskúšať spotrebitelia v Portoriku. Google informoval o tom, že od leta začne v krajine ponúkať smartfón, ktorého koncept pripomína Lego.

Vezmete do ruky magnetický rám a začnete do neho vkladať modul po module. Displej, procesor, pamäť, fotoaparát, batériu, reproduktor, nočné videnie, laser či čokoľvek z ponuky. A ak sa čosi pokazí alebo zostarne, jednoducho to vymeníte za nový kus.

Podľa BBC bude novinka vychádzať z konceptu Ara, ktorého tri generácie prototypov Google v minulosti predstavil verejnosti. Počíta s tým, že životnosť rámu by mala dosiahnuť približne 6 rokov, modulov majú byť na trhu dve až tri desiatky. Zatiaľ začalo z výrobných liniek schádzať prvých jedenásť.

Cieľom je zaistiť nielen všestrannosť, ale aj spomaliť starnutie a zjednodušiť servis. Modulárnosť, ktorá sa postarala o to, aby osobné počítače zaplavili podniky a domácnosti v ohromnom množstve, sa z IT segmentu vytratila s príchodom notebookov. Firmy sa prestali deliť o zisk s ostatnými a začali vyrábať spotrebiteľské komplety.

Google je dlhodobo presvedčený o tom, že modulárnosť je pre spotrebiteľa prínosom a mohla by rovnako dobre fungovať nielen vo svete mobilov, ale aj pri ostatných technologických produktoch. Tejto stratégii sa však firmy závislé na predaji hardvéru bránia, pretože by prišli o kontrolu nad svojimi produktmi.

Ak sa experiment v krajine osvedčí, možno sa modulárnych mobilov dočkáme aj na iných trhoch.