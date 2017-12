Rok 2014 bol najteplejší v histórii meraní

Najvyššie rekordy priemernej teploty namerali na severe a severovýchode Slovenska.

15. jan 2015 o 21:19 Ján Krempaský

Teplo na krátke rukávy už nebýva len v lete, ale po celý rok. Je to deprimujúce.(Zdroj: SME - Ján Krošlák)

BRATISLAVA. Najvyššiu priemernú teplotu v histórii meraní, ktoré sa u nás datujú od roku 1951, namerali minulý rok slovenskí meteorológovia.

Vlaňajšia priemerná teplota pokorila doterajší rekord z roku 2007 o šesť desatín stupňa. Vtedy dosiahol 9,4 stupňa Celzia.

Najviac sa priemerná teplota zvýšila na krajnom severe a severovýchode Slovenska. Niektoré oblasti Záhoria, napríklad Kuchyňa, zažili aj teplejšie roky.

V Česku je chladnejšie

Rekordy 2014 Medzilaborce: 9,6 °C (2014) a 8,7 °C (2007) Oravská Lesná: 7,4 °C (2014) a 6,5°C (2008) Stropkov: 10,3 °C (2014) a 9,5°C (2007) Hurbanovo: 12,2 °C (2014) a 12,1 °C (2000) Bratislava ­- letisko: 12,1 °C (2014) a 12,0 °C (2007) Bratislava -­ Koliba: 11,6 °C (2014) a 11,5 °C (2007) Zdroj: SHMÚ

„Priemerná priestorová teplota, ktorá vyjadruje teplotné podmienky jedným číslom, bola v roku 2014 desať stupňov Celzia,“ vysvetľuje klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Hodnotu vypočítali z výberového súboru 16 meteorologických staníc, z ktorých sa u nás zvyčajne vypočítava ročná priemerná teplota pre celé Slovensko.

V chladnejšom Česku za rok 2014 priemerná teplota dosiahla 9,4 stupňa Celzia. Aj tam ide o historický rekord.

„Slovensko má priaznivejšie teplotné podmienky ako Česká republika,“ vysvetľuje Faško .

Rekordéri zo severu

O historický rekord sa najviac zaslúžili hodnoty z meteorologických staníc na severe a severovýchode Slovenska. Na niektorých z nich bol rekord prekonaný až o deväť desatín stupňa.

Napríklad v Medzilaborciach bola doteraz najvyššia priemerná ročná teplota v roku 2007 8,7 stupňa Celzia. Vlani to už bolo 9,6. Rovnako to bolo v Oravskej Lesnej. V nej bol vlani priemer na úrovni 7,4 stupňa, v doteraz najteplejšom roku 2007 to bolo len 6,5.

Za rekordmi na severe a severovýchode Slovenska je podľa Faška teplá zima 2013/2014.