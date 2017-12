Chystajú Facebook for Work, firmy ho už testujú

Práca je prísne oddelená od súkromia, firmy môžu za novú službu platiť.

15. jan 2015 o 14:02 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Sadnete v práci k počítaču a otvoríte si Facebook. Nie však preto, aby ste čítali klebety zo sveta. Na nástenku vám šéf pripísal úlohy dňa, visí na nej zápisnica z porady a na konci dňa do tabuľky zapíšete, čo ste po celý deň robili.

Taký je nový Facebook pre podniky, ktorý začalo v tichosti testovať niekoľko firiem. Tie ho postavili do polohy informačného systému a komunikačnej centrály, ktorá nahrádza e-mail a ostatné kancelárske nástroje pre organizáciu práce a času.

Facebook verí, že takéto riešenie môže byť atraktívne pre menšie firmy, ktoré nie sú schopné dostatočne zaistiť súkromie a bezpečnosť dát, s ktorými pracujú. Za predplatné by mohli získať nástroj, ktorý im poskytne moderné technológie a scelí pracovné tímy.

Podľa BBC Facebook prísne oddelí pracovné dáta od súkromných, takže používateľom sa nebudú pri pohľade na nástenku miešať dva samostatné svety. Kým na jednej strane je tu inšpirácia službou Yammer, ktorú Microsoft úspešne prevádzkuje pre 200-tisíc firiem z celého sveta, na druhej je hrozba sociálnej siete LinkedIn, ktorý by mohol tento atraktívny segment získať pre seba.

Facebook for Work preto už nie je iba konceptom, ale skutočným produktom, ktorý čaká na doladenie. Akou formou ho chce Facebook ponúkať, zatiaľ nie je známe. Do úvahy prichádza predplatné, pri ktorom by pracovníkov nerušili žiadne reklamy.

Facebook nepretržite hľadá spôsob, ako si upevniť pozíciu na trhu. Ovládol domácnosti, podarilo sa mu preniknúť do mobilov, v podnikoch sa zatiaľ dočkal skôr blokovania svojich stránok, ako skutočných klientov. To všetko by sa však v dohľadnej dobe mohlo zmeniť, ak vývojári službu vyladia.