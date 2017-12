Internet nerozvráti obchodnú sieť tak, ako sa pred časom predpokladalo

Viedeň 2. februára (TASR) - Predaj cez internet nepovedie k takým ťažkým dôsledkom pre obchodnú sieť, ako sa pôvodne predpokladalo. Samotný počet trhových miest a podnikov na internete sa po roku 2005 prudko zníži. Predvída to vo svojej správe podniková p

2. feb 2001 o 14:03 TASR

oradenská firma Mummert+Partner. Pokles na trhu B2B (businees-to-business). Na strane ponuky nie je dosť kapitálu, prejavuje sa nedostatok servisu pre zákazníkov, nevyužívanie technických možností a slabá znalosť cieľového trhu.

V tomto roku by sa malo podľa analýzy vytvoriť viac pracovných miest, ako ich zanikne. Tento vývoj by sa mal skončiť najneskoršie v roku 2003. Od roku 2005 by mala nasledovať vlna krachov internetových obchodov B2B. V druhej polovici tohto desaťročia by ich malo v Rakúsku v každom segmente trhu zostať po štyroch, uviedol rakúsky denník Die Presse.