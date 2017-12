Kiska vymenoval Pavla Šajgalíka za predsedu SAV

Doterajší podpredseda akadémie Šajgalík obsadil post predsedu po odvolanom Jaromírovi Pastorekovi.

15. jan 2015 o 12:15 SITA

BRATISLAVA. Prezident Andrej Kiska vo štvrtok odvolal Jaromíra Pastoreka z funkcie predsedu Slovenskej akadémie vied a vymenoval do tejto funkcie Pavla Šajgalíka.

Kiska o zmene na poste predsedu akadémie rozhodol po tom, ako členovia snemu SAV na mimoriadnom rokovaní 18. decembra 2014 schválili návrh na odvolanie Jaromíra Pastoreka a následne 7. januára schválili návrh na vymenovanie doterajšieho podpredsedu akadémie pre ekonomiku Šajgalíka.

Oba návrhy po hlasovaní v Sneme SAV odoslal prezidentovi minister školstva Juraj Draxler.

"Želal by som si, aby Slovenská akadémia vied bola príkladom modernej, efektívnej a pre krajinu prospešnej inštitúcie. Bolo by to dobré nielen pre akadémiu, ale aj pre celú slovenskú vedu," povedal vo svojom príhovore prezident Kiska.

Rozpočet a novela zákona o akadémii

Šajgalík krátko po schválení návrhu na jeho vymenovanie v sneme akadémie povedal, že pozícia vo vedení inštitúcie ako je SAV, je mimoriadne zaväzujúca.

Spomenul pritom, že akadémia je v situácii, keď jej chýbajú peniaze v rozpočte.

Situáciu označil za dramatickú aj vzhľadom na to, že do čela akadémie sa dostal po odvolaní predchádzajúceho predsedu, čo sa stalo prvýkrát v histórii akadémie.

Ako dodal, už v januári chce začať hovoriť s príslušnými ministerstvami o rozpočte akadémie. Ďalším významným krokom je podľa Šajgalíka dokončenie novely zákona o SAV.

"Do pol roka musí prebehnúť diskusia o tom, akú formu budú mať verejné výskumné inštitúcie," priblížil začiatkom januára Šajgalík.

Problematická transformácia

Pastorekovi vyčítali kritici najmä slabú argumentáciu pri vyjednávaní rozpočtu na rok 2015 a komunikáciu vo vnútri akadémie.

Pastorek po decembrovom schválení návrhu na jeho odvolanie povedal, že rozhodnutie snemu rešpektuje.

Najvážnejším dôvodom schváleného návrhu na odvolanie predsedu podľa Pastoreka bolo, že sa nie všetci stotožnili s transformáciou SAV.

Predseda snemu Karol Marhold z Botanického ústavu SAV na to reagoval tým, že dôvodom nebola samotná transformácia, ale jej spôsob.

Ubezpečil tak, že transformácia akadémie sa odchodom Pastoreka neskončí. Pastorekovi sa malo druhé funkčné obdobie skončiť v roku.