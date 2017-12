Vesmírna stanica mala problémy, astronautov evakuovali do ruskej časti

Možný únik amoniaku spôsobil, že sa astronauti museli na stanici presunúť. Únik sa podľa NASA nepotvrdil.

14. jan 2015 o 13:09 Tomáš Prokopčák, tasr

BRATISLAVA. Možný únik nebezpečných látok z chladiaceho systému Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) si v stredu vynútil evakuáciu astronautov z americkej do ruskej časti základne.

Agentúra Interfax uviedla, že z chladiaceho systému stanice unikal amoniak. Americká NASA mimoriadnu situáciu potvrdila pre NBC, v prvom momente si však nebola istá, či je chyba v senzoroch, alebo naozaj došlo k úniku. Riadiace stredisko preto postupovalo podľa štandardných bezpečnostných procedúr.

#ISS flight controllers are not sure if the alarm was triggered by a pressure spike, a faulty sensor, or a problem in a computer relay box.

Po prvom preskúmaní situácia NASA hovorí, že únik amoniaku sa na stanici nepodarilo potvrdiť. Pravdepodobne sa jednalo o falošný poplach a zlyhanie niektorého zo senzorov na stanici.

Update: #Exp42 crew informed by controllers that it's starting to look like a false indication, either a faulty sensor or computer relay.

K problémom vo vnútri amerického segmentu ISS malo dôjsť v stredu o 9.44 h SEČ. Na situáciu okamžite zareagovali pozemné kontrolné centrá v Houstone a Moskve, ktoré koordinovali presun kozmonautov a izoláciu celého segmentu.

Na ISS momentálne pôsobí šesťčlenná posádka. Jej súčasťou sú aj dve ženy - Talianka Samantha Cristoforettiová z Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a Ruska Jelena Serovová. Okrem nich na základni momentálne pôsobia Američania Terry Virts a Barry Wilmore a Rusi Alexandr Samokuťajev a Anton Škaplerov.