Ukázali fotoaparát s rolkou papiera, okamžite vytlačí fotky

Sú čiernobiele a malé, avšak lacné a okamžite na papieri. Nový fotoaparát môže byť hitom hipsterov.

14. jan 2015 o 13:01 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Predstavte si fotoaparát, ktorým urobíte za jediný deň tisícky papierových fotografií bez toho, aby ste museli siahnuť hlboko do peňaženky. Pri každom kliknutí na spúšť zvečníte moment na kúsok papiera, s ktorým môžete naložiť podľa ľubovôle.

Pripichnúť ho na stenu, pokrčiť do vrecka, niekomu darovať, natónovať farbičkami, poslať starej mame alebo zakomponovať do koláže, ktorá vám bude pripomínať uplynulé dni, týždne a mesiace.

Práve taký je rodiaci sa hit s názvom PrintSnap. Čiernobiele fotografie s rozlíšením 640x384 bodov tlačí priamo na rolku teplocitlivého papiera. Ak vám to pripomína bloček z registračnej pokladnice, viete presne, o čom je reč. Náklady na vytlačenie jednej snímky nie sú vyššie ako 0,003 centu a s plnou rolkou v zásobníku môžete fotografovať do sýtosti.

Podľa magazínu Digital Trends Michael Cuiffo, ktorý je vývojárom tejto novinky, zatiaľ neprezradil, koľko bude jeho nezvyčajný fotoaparát stáť a kedy by sa mohol dostať do predaja. Chce však ponúknuť ručne vyrábané modely z orechového dreva, za ktorými by nasledovali lacnejšie – plastové.

Stačí len osloviť drobných investorov a čoskoro sa jediný prototyp rozrastie na prvú várku vyrobených kusov z malosériovej objednávky.