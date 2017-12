Stronghold: Crusader - sprievodca hrou (2. časť)

Minulý týždeň sme vám priniesli prvú časť sprievodcu budovaním tých najlepších hradov a opevnení v hre Stronghold: Crusader. Tento týždeň si môžete prečítať druhú a záverečnú časť návodu k tejto kvalitnej hre.

13. dec 2002 o 10:24 Ján Kordoš

Európske jednotky

Názov útočné/obranné hodnotenie rýchlosť/zbraň/brnenie šplh/kopanie

Lučištník nízke/nízke vysoká/luk/- A/A

Stelec z kuše nízke/stredné nízka/kuša/koženné N/N

Kopijník stredné/veľmi nízke priemerná/kopia/- A/A

Pikovník stredné/vysoké nízka/pik.kopia/kovové N/A

Bitkár vysoké/stredné priemerná/palcát/koženné A/A

Šermiar veľmi vysoké/veľmi vysoké veľmi nízka/meč/kovové N/N

Razič tunelov stredná/veľmi nízka vysoká/krompáč/- N/N

Obs.rebríku* -/veľmi nízke vysoká/-/- N/N

Ženista -/veľmi nízke priemerná N/A

Čierny mních stredné/stredné nízka/palica/- N/N

Arabské jednotky

Názov útočné/obranné hodnotenie rýchlosť/zbraň/brnenie šplh/kopanie

Lučištník nízke/nízke vysoká/luk/- N/N

Otrok veľmi nízke/veľmi nízke vysoká/fakľa/- N/A

Vrhač nízke/veľmi nízke vysoká/prak/- N/N

Vrah stredné/priemerné priemerné/scimitar***/- N/N

Lučišt.jazda** nízke/priemerné veľmi vysoká/luk/kôň N/N

Šermiar vysoké/vysoké veľmi nízka/scimitar/kovové N/N

Vrhač ohňa vysoké/nízke veľmi nízka/oheň/- N/N

* - Obsluha rebríku

** - Lučištnícka jazda

*** - Trochu ohnutý meč – klasický arabský.

Poznámka: A aby som nezabudol: Šplh znamená, či sa jednotka dokáže šplhať po rebríkoch a kopanie znamená, či jednotka dokáže kopať priekopy.

Nevojenské jednotky

Pán – To je jednoducho hlavná postava. Ide o udatného bojovníka, ktorý vydrží omnoho dlhšie ako iné vojenské jednotky, ale keď vám chcípne, ostanú vám len smutné oči pre plač a nasleduje reštart misie.

Šašo – Postavička, ktorá s stará o zábavu vašich poddaných. Dokáže výborne vylepšiť morálku ľudí, ale v boji stačí, ak do neho fúknu a hneď sa poberá do večných lovísk.

Drevorubači – Ako už názov napovedá, vyberú sa do hory, zotnú pár stromov a prinesú vám do skladiska dosky. Tie sú potrebné pre stavbu budov, tak dbajte o týchto statných horalov.

Lovci – „Grínpisáci“ ich nebudú mať v láske, lebo lovia zver, ktorá slúži ako jedlo, prípadne brnenie. Lenže ja som ochranca zvierat nebol a veselo som lovil.

Sedliaci – Klasickí poľnohospodári, ktorí zasvätili život obrábaniu pôdy.

Roľníci – Síce podľa manuálu ide o roľníkov, ale ja by som ich skôr nazval zberbou, ktorá sa povaľuje pri ohni a čaká na prácu.

Deti – To sú tie krpaté stvorenia, ktoré sa vám pletú pod nohami. Nemôžu pracovať a len vám jedia zísoby. Ale raz z nich niečo vyrastie

Matky – Matky rodia deti. Postavíte domček a hneď sa pri nom zbehnú mamičky, ktoré majú na rukách malé bábätko a klebetia. Ženy dostali znovu klasicky podradnú úlohu a už sa teším na zjazdy feministiek, ktoré budú upaľovať tvrocov Strongholdu.

Kameníci – ťažia kamene, ktoré budete využívať pri stavbe hradieb. Všímal som si, že robia v kameňolome od nevidím do nevidím – asi workoholici.

Banníci (kopáči kovu) – Ťažia železo, ktoré občas využijete pri tvorbe zbraní. Ťažba trvá trošku dlhšie, ale na druhú stranu nebudete potrebovať toľko železa, tak sa to dá banníkom odpustiť.

Kopáči dehtu – V hre budete využívať aj niečo ako smolu – proti nájazdom a títo ľudia sa starajú o jej ťažbu.

Nosiči – Nosiči majú za úlohu odnášať z pšeničných polí pšenicu a rozvážať ju do mlynov, kde vznikne múka, ktorú odvezú do pekární. Sú rýchli a pracovití.

Pekár – Pekár pečie pečivo a chlieb a tým sa jeho funkcia v hre naplnila.

Sladkyňa – Vyrába z chmelu pivo a musíte sami uznať, že ide o najdôležitejšiu postavu v hre J.

Krčmár – Ako každý krčmár aj tento predáva pivo smädným krkom, ktorých je vždy neúrekom.

Opilec – Ak uvidíte na ulici potácajúceho sa chlapa, ktorý má väčšinou naplánovanú len trasu hostinec – nikam – hostinec, ide o opilca, ktorý nič nerobí len chlasce pivo. Ako v reále, aj tu je to absolútna spodina, ktorá nevie, čo zo životom.

Šípiar – Tento ujo sa stará o zásobu lukov a kuší vo vašej zbrojnici. Bez neho by ste nemali k dispozícií žiadne jednotky na ďiaľku a to by bol veľký problém.

Zbrojník – Zbrojník vyrába brnenia pre vašich vojakov, tak ak chcete, aby boli vaše jednotky chránené, nerobte mu zleJ.

Kováč – Ako správny kováč aj tento kuje meče a palcáty pre vašich hrdinov. Jedinýproblém tohto týpka býva ten, že nedáva pozor na svoju prácu a často mu začne horieť jeho pracovňa a od nej sa chytajú aj okolité budovy – darebák jeden.

Rezbár – Rezbár sa stará o výrobu dlhších bodných zbraní ako kopia alebo pika.

Kožiarka – Táto slečna sa rozhodla, že bude obliekať vaše vojenské postavičky do koženného brnenia, ktoré získava z kravičiek a musím uznať, že sa jej to aj darí.

Kňaz – Možno sa to nezdá, ale kňaz rozdáva radosť ľuďom, ktorích stretne. Robí to pomocou požehnaní a uznávaním sobášov, čo už vôbec nechápem – ako sa môže niekto tešiť pri svatbe? J.

Liečiteľ – Aj keď bola úroveň zdravotníctva v stredoveku biedna, táto postava sa poctivo stará o vaše zranené jednotky a snaží sa ich vyliečiť.

Obchodník – Získate ho, ak postavíte Trhovisko a potom bude s vami obchodovať. Musím však priznať, že väčšiu sviňu som nevidel. Kúpi od vás niečo a v zápätí vám to chce predať za dvojnásobnú cenu.

Žonglér – Skúšali ste niekedy žonglovať a nešlo vám to? Vidíte, tento chlap to vie na jednotku a tak rozdáva radosť vašim ľuďom, ktorí sa potom cítia spokojnejší.

Hltač ohňa – Varujem vás, neskúšajte to doma bez dozoru rodičov alebo staršej osoby, ktorá ma papiere na to, že je duševne zdravá a nechce vás zabiť. Hltanie ohňa totiž nedokáže každý...vlastne len hltači ohňa a musíte uznať, že sa na to dobre pozerá. A prináša to zábavu pre váš ľud.

A to by bolo aj všetko, ak budete mať ešte nejaké otázky ohľadom tejto hry, nebuďte lenivý a pošlite mi mejlíka (kordi@zoznam.sk) a ja vám skúsim na vašu otázku odpovedať.