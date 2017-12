Pozrite si, ako robot zdobí pláže grafikou našich predkov

Radlicou vyrýva do vlhkého piesku vzory s presnosťou, ktorú mu dávajú laserové senzory.

12. jan 2015 o 13:22 Milan Gigel

ZURICH, BRATISLAVA. Nedokáže montovať súčiastky do automobilu, nevie presúvať škatule vo veľkosklade, ba dokonca ani nepovysáva podlahu. Venuje sa však činnosti, ktorá je potechou pre naše oko. Volá sa Beachbot.

Robot v tvare korytnačky prechádza piesočnou plážou, aby na nej vytvoril veľké grafické obrazce, aké kedysi vytvárali v teréne naši predkovia. Podľa predprogramovaných šablón prechádza terénom, v ktorom za sebou zanecháva stopy vo forme línií.

Počíta kroky a vie presne, kedy má zabočiť, aby vytvoril zaoblenú líniu podľa predlohy a kedy má pritlačiť k zemi radlicu, aby začal kresliť vo vlhkom piesku obrázok.

Podľa magazínu The Verge je Beachbot spoločným projektom švajčiarskych akademikov z ETH Zurich a firmy Disney Research. Využíva telemetrické informácie na kreslenie jednoduchých obrazcov a štvoricu hraničných kolíkov, ktorých vzdialenosť zameriava laserom, aby v každom momente vedel, kde sa nachádza. S presnosťou na 5 centimetrov prechádza trasou podľa programu.

Experimentálny projekt zatiaľ nedostal svoju komerčnú podobu, nie je ani zrejmé, či sa novinka dostane do predaja. Isté však je, že s drobnými úpravami by mohol robot nielen zdobiť pláže pre radosť, ale aj prestrihávať v udržiavanom trávniku ornamenty, ktoré by boli viditeľné po celú sezónu.