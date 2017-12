Nový šéf SAV: Z akadémie nemôžu unikať peniaze

Vláda nemôže očakávať, že akadémia bude žiť len zo zárobkovej činnosti, tak sa veda nikde na svete nepodporuje, hovorí budúci predseda Pavol Šajgalík.

9. jan 2015 o 21:04 Jarmila Horáková

Doteraz ste boli podpredsedom SAV, čo vo vašom prípade zavážilo, že ste sa počas vianočných sviatkov rozhodli prihlásiť sa za kandidáta na predsedu?

„Nebolo to najľahšie rozhodovanie, išiel som do toho s tým, že akadémia musí prežiť vo funkčnom stave. Robím v tejto inštitúcii od roku 1979, vážim si ju. SAV mi dala veľmi veľa, je dôležitá pre Slovensko, preto som to vnímal aj ako svoju morálnu povinnosť. Som rád, že sa v akadémii ukončilo vákuum, potešila ma podpora kolegov. No keď na druhej strane vidím, čo ma čaká, pripadám si ako horolezec pred výstupom na končiar.“

Krátko po zvolení ste povedali, že v celej akadémii sa musí zmeniť komunikácia a že začnete od seba.

„Dúfam, že sa to už deje. Vo štvrtok som mal takmer celý deň stretnutie s členmi predsedníctva akadémie. Predložil som im svoju predstavu, ako by sme mohli a mali získať v našej inštitúcii vzájomnú dôveru. Pred každým zasadnutím predsedníctva by malo materiály pripravovať celé grémium predsedu, aby boli v ,predžutej' podobe predložené na zasadnutie Predsedníctva SAV, aby sme mohli konštruktívne rokovať. Chcem častejšie komunikovať s výborom Snemu, aby informácie prešli do všetkých akademických obcí.“

Upokojila voľba predsedu atmosféru?

„Dúfam, že áno.“

Môžeme hovoriť o výkonnosti ústavov

Je pravda, že ešte v januári by mohla nastať rekonštrukcia predsedníctva?

„Áno, členovia Snemu už zvolali na 22. januára zasadnutie, kde sa chcú zaoberať ďalšími členmi predsedníctva, ktorým by chceli vysloviť či nevysloviť dôveru.“