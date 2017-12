Tohtoročný jún bude o sekundu dlhší, web preto môže mať problémy

Budeme môcť o sekundu dlhšie spať, počítačové systémy sa však môžu správať nepredvídateľne.

8. jan 2015 o 9:18 Milan Gigel

PARÍŽ, BRATISLAVA. Atómové hodiny v parížskom observatóriu ukážu v posledný júnový deň čas, aký ostatné hodinky zvyčajne nezobrazujú.

Namiesto toho, aby ohlásili prvú sekundu po polnoci, na displeji sa zobrazí nápis 23:59:60. S cieľom zosynchronizovať náš pozemský čas s pohybom vesmírnych telies – konkrétne našej Zeme.

Od roku 1972 sa tak podľa webu The Verge stalo už 25-krát. Zem sa otáča čoraz pomalšie a v priebehu rokov vznikajú odchýlky, ktoré sa ľudstvo snaží vo svojom počítaní času upraviť.

To, čo vyzerá ako drobné vybočenie z rutiny, ktorá žiadnym spôsobom nezasiahne do našich životov, však môže mať vplyv na počítačové systémy a ich spracovanie času.

Ak služby pre časovú synchronizáciu nezvládnu anomáliu, chyba sa následne prenesie ďalej - aj na klientské softvéry, ktoré časový údaj preberú.

Keď sa takáto úprava robila naposledy v roku 2012, viacero internetových služieb sa zrútilo a prerušilo svoju prevádzku.

Problémy mali aj linuxové systémy, ktoré si so sekundou navyše nevedeli poradiť pri operáciách, ktoré sa odvíjajú od plynutia času.

Ak by sme však čas neupravovali a ponechávali jeho určovanie na pozemské prístroje, do roku 2100 by sme nazbierali takmer trojminútový rozdiel a do roku 2700 približne pol hodinu.