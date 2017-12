Prvá žaba nekládla vajíčka, porodila priamo žubrienku

Žaba na indonézskom ostrove Sulawesi porodila priamo žubrienku.

7. jan 2015 o 18:12 Denisa Ballová

LONDÝN, AIX EN PROVENCE. Jej zuby nie sú to, čo robí z indonézskej žaby jedinečný druh. Žaba Limnonectes larvaepartus je unikátna vďaka spôsobu, ako rodí svojich potomkov.

Tento malý obojživelník z dažďových pralesov indonézskeho ostrova Sulawesi je jediným žabím druhom na svete, ktorý na svet priviedol priamo žubrienku a nekládol vajíčka - ako viac ako šesťtisíc druhov žiab na celom svete.

Iný spôsob

„Reprodukcia väčšiny žiab nemôže byť odlišnejšia od tej ľudskej. V tomto prípade je však najzaujímavejším fakt, že táto reprodukcia sa viac podobná tej našej,“ povedal podľa agentúry Reu?ters Jimmy McGuire z Kalifornskej univerzity v Berkeley.

Podľa štúdie publikovanej v časopise Plos One došlo k jedinečnému oplodneniu žaby, ktorá patrí do ázijskej skupiny žiab so zubami. Samčekovia tohto druhu sa totiž vyznačujú dvoma zubami v dolnej časti čeľuste, ktoré používajú v boji.