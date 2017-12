Technológie môžu úplne zrušiť hranicu nášho súkromia

Už dnes o sebe technológiám bez tváre prezrádzame to, čo by sme nepovedali ani svojim priateľom.

7. jan 2015 o 14:00 Milan Gigel

LAS VEGAS, BRATISLAVA. Nové technológie v domácnostiach môžu odhaliť detaily z nášho života, ktoré by sme sa radšej nechali pre seba. Myslí si to Edith Ramirez z US Federal Trade Comission, ktorá je presvedčená o tom, že začíname strácať rešpekt pred novými produktmi a službami.

Podľa BBC prenikajú čoraz hlbšie do našich domácností a života bez toho, aby sme sa zamýšľali nad tým, čo všetko o nás prezradia prevádzkovateľom služieb či hackerom. Vchodové dvere a múry našich príbytkov už jednoducho nestačia.

Kým surfovanie internetom odhaľuje naše záujmy, kontakty či spotrebiteľské návyky, mobily prezrádzajú informácie o našom pohybe a dennom režime. To, čo museli trpezlivo pred rokmi zisťovať detektívi, dnes sami dobrovoľne odovzdávame firmách, o dôveryhodnosti ktorých príliš neuvažujeme.

S novými typmi zariadení však môžeme prekročiť hranicu, za ktorú by sme sa neradi vydávali. Inteligentné hodinky, náramky monitorujúce športovú aktivitu, okuliare spárované s mobilom a množstvom ďalších drobností zbiera informácie, prísne osobného charakteru. Od tepovej frekvencie, cez telesnú teplotu až po mieru našej fyzickej aktivity.

Ak sa do tejto skladačky pridajú dáta z inteligentných televízorov a ďalších spotrebičov v domácnosti, čoskoro bude možné digitálne rekonštruovať celé naše životy. Otázkou zostáva len to, akým spôsobom budú využité. I dobrý zámer sa môže zvrtnúť nesprávnym smerom a denne sa presviedčame o tom, že vládne agentúry a hackeri so dokážu nájsť cesty ku svojim cieľom.