Súkromná raketa firmy SpaceX nezvládla štart

BRATISLAVA. Firma SpaceX v utorok odložila experimentálny štart rakety Falcon 9, po ktorom mala časť rakety opäť dosadnúť na pristávaciu plošinu v Atlantickom oceáne.

Odpočítavanie zastavili len niekoľko minút pred plánovaným štartom. Podľa BBC odhalilo riadiace centrum chybu v mechanizme kormidla v hornej časti rakety. Najbližšie sa raketa pokúsi odštartovať v piatok.

Firma ešte pred štartom upozorňovala, že celá operácia má približne polovičnú šancu na úspech. „Je určitá pravdepodobnosť, že sa niečo pokazí. Skúšame to po prvýkrát - pokiaľ vieme, ešte nikto nič podobné neskúsil,“ povedal viceprezident SpaceX pre zaistenie misií Hans Koenigsmann.

Raketa mala okrem otestovania systému dopraviť aj náklad na Medzinárodnú vesmírnu stanicu. Išlo o prvý pokus americkej firmy vyviezť na ISS zásoby od októbrového výbuchu lode Orbital Sciences Corporation.

SpaceX sa dlhodobo snaží vytvoriť raketové nosiče, ktoré by sa dali používať opakovane. V súčasnosti časti nosnej rakety po štarte buď spália zhoria v atmosfére, alebo dopadnú späť, zvyčajne do mora.

Raketa schopná viacerých letov by mohla výrazne znížiť náklady na vyvážanie materiálu či ľudí do vesmíru.

Launch is scrubbed for today and we are now targeting launch on Jan. 9th at 5:09am ET. http://t.co/hniEJZVl4k