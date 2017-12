Ukázali najtenší zdroj svetla, LED-ky vytlačia na papier

LightPaper je najtenším svetelným zdrojom svetla. Je lacný a trvácny.

2. jan 2015 o 11:19 Milan Gigel

AUSTIN, BRATISLAVA. Rozviniete hárok papiera, upevníte ho na stenu nad kreslom, zapojíte do zásuvky a máte čitateľský kútik. Na trh sa totiž chystá nová technológia svietenia nazývaná LightPaper.

Firma Rohinni prišla na spôsob, ako vyrobiť najtenšie LED svietidlo, ktoré nie je obmedzené ani plochou, ani tvarom povrchu. Využíva pri tom tlačovú technológiu, ktorá pracuje so špeciálnym atramentom. Ten obsahuje miniatúrne LED-ky, ktoré možno rozsvietiť na vodivom podklade.

Podľa magazínu Fastcolabs vzniká pri tlači na tenučký film z ľubovoľného materiálu akýsi sendvič. Kým v jeho strede je atrament s mikroskopickými svetelnými zdrojmi, na okrajoch sú vodivé filmy, ktoré zaisťujú dodávku elektrickej energie. Možno tak vytvoriť nielen veľké hárky, ktoré sa na povel rozsvietia, ale naniesť svetelnú vrstvu na podklady rôznych tvarov a zaoblení.

LightPaper je omnoho tenší ako doposiaľ používaný OLED film, má nízke náklady na výrobu a životnosť približne dvadsať rokov. Vývojári majú jasno v technológii samotnej, doposiaľ však úplne netušia, kam všade sa ich vynález môže dostať.

Kým komerčný priestor otvárajú podsvietenia displejov, reklamné pútače či automobilový priemysel, budú to hlavne dizajnéri, ktorí môžu odomknúť potenciál tejto novinky.

Do domácností by sa svietiaci papier mohol dostať hneď nato, ako poslúži priemyslu. Technológia má zatiaľ jeden drobný nedostatok. LED-ky nie sú na ploche rozložené rovnomerne, takže jas jednotlivých častí papiera sa líši. To však nebráni použitiu papiera ako zdroja rozptýleného svetla.

Prednosťou papiera je i to, že LED-ky možno na ploche papiera deliť do skupín, ktoré možno jednotlivo ovládať. To umožňuje nielen vytvárať dynamické svietiace obrazce, ale aj regulovať jas v jednotlivých zónach.