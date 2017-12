Nudia vás tradičné počítačové hry? Zahrajte si tieto čudné

Nudia vás zástupy klasických akčných hier, šoférujete radšej naživo a na šport máte televízor? Pozrite si náš výber netradičných hier.

3. jan 2015 o 0:00 Matúš Paculík

Neverending Nightmare

Čo sa stane, keď herný vývojár minie na vývoj neúspešnej hry 140-tisíc dolárov, založí svoj dom a obetuje jej štyri roky svojho života?

V prípade Matta Gilgenbacha bolo výsledkom rozpadnuté manželstvo, nástup psychickej poruchy a rozhodnutie, že svoj smutný príbeh prevtelí do novej hry. Neverending Nightmares je pohľadom do duše nešťastného vývojára, ktorému sa až na druhý pokus podarilo vytvoriť úspešnú hru. A ak je pravdivá hoci len na desať percent, tak mu nezávidíme skutočne nič.

V úlohe hlavného hrdinu sa prebúdzate v posteli veľkého strašidelného domu. Prvými krokmi začína putovanie z izby do izby, cez dlhé chodby a podivné miestnosti. Že sa nič poriadne nedeje? Neprekáža, psychologický horor je založený na permanentnom strachu, vychádzajúcom z dokonalej atmosféry. Na začiatku, navyše, ani neviete, čo máte čakať.

Z každej strany sa na vás valia čudné zvuky, občas niečo prebehne poza okná a keď sa spustí búrka, váš tlak sa nebezpečne zvýši.

V hre môžete aj zomrieť, teda ak sa dá smrť popísať ako ďalšie prebudenie sa v posteli. Bol to len sen, alebo skutočnosť? Podrezali ste si žily, našli sestru v kaluži krvi či omdleli od strachu v pivnici? Neverending Nightmares nie je hra, ktorú si spustíte po obede alebo na vyplnenie dlhej chvíle. Treba mať na ňu čas a hlavne chuť, optimálne v noci, keď vás nebude nikto vyrušovať. Ručne kreslená minimalistická grafika je krásna a bez nej by hra nemala tak jedinečnú atmosféru.

Hodnotenie: 8,7

+ vynikajúca atmosféra, krásna grafika

- hra mohla byť dlhšia

The Long Dark

Sedím pri piecke v malom zrube, skrehnuté ruky mi zohrieva horúci hrnček s čajom a za oknami je jedna z najtuhších zím, akú som kedy zažil. Teplomer ukazuje 35 stupňov pod nulou, vietor pridáva ďalších 15 pocitových, a keďže do rána ostáva ešte niekoľko hodín, prikladám ďalšie drevo do ohňa.

The Long Dark je hra o prežití v nehostinných kanadských horách počas extrémne studenej zimy. Ako ste sa sem dostali, je nepodstatné, dôležité je rýchlo sa zorientovať a dokázať čo najdlhšie prežiť.

Nečakajte, že budete veci nachádzať len tak porozhadzované na zemi. Pomôcok je málo a ak nezačnete rýchlo premýšľať, skončíte zmrznutí v snehovom záveji. Vaša postava totiž nemá len body zdravia, ale je citlivá na chlad, potrebuje jedlo, vodu, odpočinok a keď sa zraní alebo ochorie, aj adekvátnu liečbu. Ak niečo podceníte, máte problém. Podceníte viacero faktorov a zomriete, úplne. Hra nedáva druhú šancu a preto po smrti začínate od nuly, navyše v úplne inom svete.

Ak prežijete prvý deň, máte veľkú šancu na úspech. Už viete, že musíte plánovať dopredu a každý nepremyslený krok je veľké riziko. Stihnete sa včas vrátiť, ak sa zmení počasie? Máte so sebou dostatok jedla a vody?

The Long Dark je jedno veľké pieskovisko, na ktorom sa môžete do sýta vyhrať, no má svoje pravidlá a chyby neodpúšťa. Hra je zatiaľ stále vo vývoji a chýba jej napríklad príbehová časť. No grafická a zvuková stránka hry je už teraz vynikajúca a hoci je ďaleko od reality, má tu správnu atmosféru.

Hodnotenie: 8,5

+ hrateľnosť, pekná grafika

- hra stále nie je dokončená

Among the Sleep

Nechceli by ste si znova pripomenúť ten zábavný čas, keď vám boli dva roky a svet bol jedno veľké ihrisko? Hra Among the Sleep vás môže preniesť do minulosti, no nečakajte, že sa budete zabávať hraním a pozeraním rozprávok.

V úlohe malého dvojročného dieťaťa na vás čaká netradičný príbeh o objavovaní strašidelného sveta, vyhýbaniu sa hrozivých nepriateľov a občas budete musieť pohnúť mozgovými závitmi.

Nečakajte, že budete behať, skákať a biť sa. Malý chlapec je rád, keď sa nepotkne a aj klasická kľučka dverí predstavuje malý hlavolam. Nemáte po ruke stoličku? Budete si musieť pomôcť inak. Po stovkách bežných hier sa zrazu nemôžete bežne pohybovať, všetko je veľké, ťažké a namiesto baterky na svietenie máte na chrbte len svojho obľúbeného plyšového medvedíka. Ten vám posvieti na cestu a pomôže pri logických hádankách.

Škoda, že vývojári nedokázali z netradičného nápadu vyťažiť maximum. Hra je síce graficky krásna, zvukovo dokonalá a dokáže vystrašiť aj dospelého, no dohráte ju za pár hodín a pri niektorých logických hádankách sa veľmi nezapotíte. Bežnú cena 20 eur je hra s ohľadom na dĺžku drahá, odporúčame preto kupovať radšej v akcii.

Hodnotenie: 7,7

+ netradičný nápad, atmosféra

- krátke, jednoduché hádanky