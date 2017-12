Netflix pomôže rodičom oklamať deti, pošle ich skôr spať

Falošné odpočítavanie pošle deti do postele skôr, pomôže animovaná šou.

31. dec 2014 o 9:40 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Klipkajú im oči a predsa s napätím čakajú na príchod polnoci. Rodičia, ktorí budú chcieť tento rok poslať svoje ratolesti do postelí v správny čas, dostanú od Netflixu pomocníka.

Animovaná postavička kráľa Juliena v trojminútovej animovanej šou začne na povel odpočítavanie príchodu Nového roka. Ak sa k tomu pritrafí cinknutie krištáľu so sektom, deti ochotne odpochodujú do postelí. Aspoň taký je zámer tímu stojaceho za projektom, ktorý chce deťom poskytnúť očakávaný moment vzrušenia a rodičom pokojné trávenie dnešného večera v domácnosti.

Podľa magazínu The Independent Netflix pri tom vychádza z prieskumu, ktorý vyčíslil, že takmer dve tretiny rodín plánuje osláviť príchod Nového roka v pohodlí svojich domovov. To sa vo väčšine z nich nezaobíde bez vysedávania pred televíznou obrazovkou, ktorá má byť zdrojom zábavy.

Aj keď takýto trik zaberie iba na tých najmenších, je to príležitosť, ako im dopriať skorší oddych. Aspoň do chvíle, kým nezačne rachot pyrotechniky, hluk rapkáčov, chrastítok, kladiviek a bubnov, ako je to v USA zvykom.