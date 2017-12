Kim Dotcom chystá MegaChat, bezpečnú komunikačnú sieť

Telefonovanie bez odpočúvania, s bezpečným prenosom súborov. Priamo z okna internetového prehliadača.

30. dec 2014 o 11:01 Milan Gigel

AUCKLAND, BRATISLAVA. Má to byť nová služba pre komunikáciu, ktorú netreba inštalovať. Stačí len otvoriť okno internetového prehliadača a MegaChat umožní četovanie, telefonovanie a odosielanie súborov či obrázkov. Bez toho, aby mohol ktokoľvek odpočúvať súkromné rozhovory.

Podľa webu The Register prípravu novej služby avizuje Kim Dotcom, známy z kauzy dátového úložiska Megaupload. Chce ponúknuť alternatívu k službe Skype.

Skype pôvodne fungoval ako distribuovaná P2P sieť pre telefonovanie, no po kúpe Microsoftom prešla zmenami, ktoré zakomponovali do fungovania centrálne servery. Centralizovaná architektúra môže teoreticky uľahčiť monitorovanie dátových tokov.

MegaChat plánujú spustiť v dohľadnej dobe, bližšie detaily fungovania služby zatiaľ nie sú dostupné. Nadviazať má na zabezpečené úložisko, ktoré Dotcom v súčasnosti prevádzkuje.

Distribuovanú službu so šifrovaním pre komunikáciu chcú však ponúknuť aj iní vývojári. Pred časom podobné ambície ohlásil aj Bittorrent, či niektorí drobnejší vývojári. Súkromie na internete je stále citlivou témou pre diskusie, i keď internetisti ani po prevalení kauzy s masívnymi odpočúvaniami NSA príliš svoje návyky nezmenili. Spoliehajú sa na to, že nie sú jedinými, ktorých sa to týka.