Boj proti falošnému tovaru stojí Alibabu 160 miliónov dolárov

Firma posilňuje boj proti falošným výrobkom, chce si udržať rast a posilniť renomé.

29. dec 2014 o 11:13 Milan Gigel

PEKING, BRATISLAVA. Je to nekonečný príbeh. Objednáte si z Aliexpressu pamäťovú kartu s kapacitou 64 gigabajtov a všetko je v úplnom poriadku až do chvíle, keď sa ju rozhodnete po zaplnení stiahnuť do počítača.

Kým prvé zo súborov sú v poriadku, zvyšné sú naplnené nezmyslami. Prišli ste o fotografie, videá a možno aj o dokumenty. Iba preto, že v karte bol pamäťový čip menšej kapacity a zvyšné zápisy boli iba simuláciou.

Boj s falošnými produktmi stojí Alibabu ročne 160 miliónov dolárov. Firma zamestnáva 2000 zamestnancov, ktorí mažú zo serverov ponuky falošných tovarov. K nim patrí 5400 dobrovoľníkov, ktorí ich nahlasujú. Od budúceho roka pribudne k základnému tímu ďalších 200 ľudí.

Podvodníci sa spoliehajú na to, že kupujúci na podvod v priebehu bežiacej garancie neprídu. Ak lehota vyprší, Alipay už nemá možnosť siahnuť im na utŕžené peniaze.

Nie všetky problémy však týkajú funkčnosti produktov. Mnohé z nich neoprávnene používajú značky, pričom svoj tovar vydávajú za originály. Oklamaní zákazníci tak strácajú možno viac, pretože platili za exkluzívny tovar.

Podľa BBC je Alibaba aj napriek svojim špecifikám na vzostupe a začína predstavovať hrozbu pre obchodníkov, ktorí posúvajú s väčšou prirážkou škatule s tovarom z Ázie do ekonomicky silných krajín.

Vynecháva z obchodného reťazca sprostredkovateľov a predajcov.