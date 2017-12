Briti sľubujú súkromie na internete, vyvinuli novú technológiu

Jediné kliknutie má priniesť na internete súkromie a odstaviť zvedavých hackerov.

29. dec 2014 o 8:36 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Nový algoritmus môže na internete nastoliť súkromie a ochrániť používateľov pred nelegálnym špehovaním. Tvrdí to tím britských vývojárov, ktorí sú presvedčení o tom, že sa im podarilo vytvoriť novú bezpečnú službu. dali jej názov Construct.

Technológiu vypracovali vedci z University College London v spolupráci so Scentrics a už teraz hovoria o budúcnosti internetu.

Vývojári chcú službu ponúknuť už v priebehu niekoľkých mesiacov. Registráciu patentov majú za sebou, teraz hľadajú partnera, ktorý by im pomohol presadiť sa na trhu. Detaily sú zatiaľ v utajení, používateľský scenár má však jasnú podobu.

Stačí len jediné kliknutie a dátové toky, do ktorých mohli vstupovať hackeri, informácie do ktorých mohli nazerať prevádzkovatelia služieb či spravodajské služby pri odpočúvaní, budú nedostupné. Je úplne jedno, či cez internet telefonujete, alebo kopírujete zálohy svojich dokumentov do cloudu. Všetko sa šifruje bez toho, aby museli firmy meniť prevádzku svojich služieb. Funguje to dokonca aj s mobilmi.

Podľa denníka Daily Mail je nová bezpečnostná vrstva dostupná cez aplikačné rozhranie a možno ju spárovať s každou existujúcou službou. Je akousi nadstavbou pre TCP/IP a UMTS, kde využíva automatizované a štandardizované nástroje kryptografie. Používateľ vďaka tomu nemusí nič nastavovať.

Nie je nutné, aby pri zaslaní šifrovaných správ či nadviazaní šifrovaného telefonátu protistrana musela uskutočniť náročné nastavenia. Spolu so správou dostane jednoduché inštrukcie na zaistenie prístupu. To spustí výmenu potrebných kľúčov pre šifrovanie. Práve tento krok býval rovnako náročný, ako nastavovanie podobných služieb.

Kým akademici od začiatku tvrdia, že chcú odstaviť hackerov a zvedavých prevádzkovateľov komunikačných uzlov a služieb, Construct obsahuje aj prvky, ktoré sú kľúčové pre nasadenie v podnikovom prostredí. Problémom však je, že služba by mohla obsahovať zadné vrátka, ktoré umožnia na požiadanie prístup pre spravodajské služby.