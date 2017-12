V moriach sú bilióny plastov, ohrození sú aj ľudia

Plastový odpad v oceánoch váži vyše 269-tisíc ton a ohrozuje zvieratá aj ľudí.

28. dec 2014 o 15:35 Denisa Ballová

LONDÝN, AIX EN PROVENCE. Ak by ste sa prešli po pláži vo francúzskom Nice, spozorovali by ste skupinky ľudí sediacich na kameňoch a konzumujúcich hamburgery alebo šaláty z neďalekých potravín.

Pri pohľade na celú túto scenériu by vám zároveň prišlo zvláštne, že napriek toľkým ľuďom je pláž nezvyčajne čistá a upravená. Ak by ste si však privstali, zistili by ste, že ju každé ráno čistia od odpadkov po ľuďoch - ale aj tých, čo tam cez noc priniesli vlny.

V potravinovom reťazci