Nečítajte pred spaním e-knihy, poškodzujete si zdravie

Radí si pred spaním čítate na tablete či smartfóne? Škodíte vášmu spánku a následne i vášmu zdraviu.

28. dec 2014 o 14:54 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Mala to byť moderná náhrada starého zvyku. Pred spaním siahnete v posteli namiesto po papierovej knihe po svietiacej elektronickej čítačke či tablete. Nový výskum však ukazuje, že to nie je najlepší nápad - ak vám záleží na vašom spánku.

Štúdia v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences ukázala, že čítačky emitujúce svetlo narúšajú spánkový cyklus. Výsledkom sú horšia kvalita spánku a ranná únava.

„Svetlo z väčšiny čítačiek svieti priamo do očí čitateľa, pričom pri tlačenej knihe či Kindli je čitateľ vystavený iba odrazenému svetlu," vysvetľuje pre BBC Charles Czeisler z Harvardovej školy medicíny.

„Nedostatok spánku zase môže viesť k vyššiemu riziku kardiovaskulárnych ochorení, metabolickým problémom ako obezita a cukrovka či k rakovine."

Vedci zavreli dvanásť dobrovoľníkov na dva týždne do svojho spánkového laboratória. Päť dní čítali klasické knihy a päť dní si pred spaním čítali z iPadov.

Počas pokusu im odborníci odoberali krv a merali hodnoty melatonínu, hormónu, ktorý riadi vnútorné hodiny organizmu. Práve svetlo z elektronických zariadení dokáže tieto hodiny - a teda zvýšenú produkciu tohto hormónu - narušiť.

Výsledkom tak boli ťažšie zaspávanie, horší spánok a väčšia miera únavy ráno.

doi: 10.1073/pnas.1418490112