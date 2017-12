Obezita stojí ekonomiku toľko, čo vojny

Náklady na obezitu sú takmer rovnaké ako náklady na fajčenie či ozbrojené konflikty.

27. dec 2014 o 12:11 Denisa Ballová

LONDÝN, AIX EN PROVENCE. Míňa sa na ňu viac peňazí ako na zmenu klímy. Obezita postihuje viac ako tridsať percent celkovej populácie, pričom do roku 2030 by to mala byť až polovica. Navyše sa ukazuje, že obezita vôbec nie je lacná záležitosť.

Podľa McKinseyho globálneho inštitútu sa, napríklad, na obezitu vo Veľkej Británii ročne minie viac ako 47 miliárd libier. To je druhá najvyššia suma z britskej ekonomiky. Konkuruje jej len fajčenie, na ktoré sa spotrebuje viac ako 57 miliárd.

Viac ako vojna

Finančné náklady obezity však rastú všade vo svete. „Globálny ekonomický dopad obezity sa zvyšuje,“ uvádza sa v správe inštitútu.

Najviac peňazí sa podľa BBC míňa na zdravotnú starostlivosť, hlavne na liečbu chorôb, ktoré obezita spôsobuje. „Dnes obezita zápasí s ozbrojeným konfliktom či fajčením z hľadiska najväčších ekonomických dôsledkov spôsobených ľudstvom,“ píše sa ďalej v správe.

Na ozbrojené konflitky, vojny a terorizmus sa pritom v Británii ročne minie 43 miliárd libier.

Koho však možno považovať za obézneho?

Najčastejším spôsobom ako posúdiť, či je človek obézny, je skontrolovať jeho index telesnej hmotnosti (BMI), ktorý vychádza z jeho váhy v kilogramoch vydelenej výškou v metroch na druhú.

Ak je BMI vyššie ako 25, človek trpí nadváhou. Ak je hodnota BMI 30 až 40, človek sa považuje za obézneho, pričom hodnoty nad 40 už označujú veľmi obézneho človeka. Na druhej strane BMI menšie ako 18,5 svedčí o tom, že človek trpí podváhou.

Ďalšie choroby

Správa tiež kritizuje opatrenia vlád, ktoré sú podľa nej nedostatočné a príliš roztrieštené, aby mohli byť účinné. Inštitút preto odporúča niekoľko nových opatrení.

Tie však nevychádzajú z individuálnej zodpovednosti človeka, ale viac sa spoliehajú na zmeny prostredia. Návrhy zahŕňajú napríklad zmenu balenia potravín, zavádzanie zdravých jedál na školách či pracoviskách i ďalšie hodiny telesnej výchovy v školských osnovách alebo rozširovanie cyklotrás na podporu pohybových aktivít.

Všetko to je podľa správy účinnejšie ako kampane v oblasti zdravia alebo dane z produktov s vyššími obsahom tuku alebo cukru.

Svedčia o tom aj čísla. Kým na programy na prevenciu obezity sa vo Veľkej Británii minie menej ako 638 miliónov ročne, viac ako šesť miliárd libier je investovaných na liečbu chorôb spôsobených nadváhou alebo obezitou.

Podľa správy obezita stále viac spôsobuje nárast srdcových a pľúcnych chorôb, cukrovky, či rakoviny.

Štúdia.