Bláznivý nápad sa vyplatil, teleskop lúšti záhadu Slnka

Pôvodne mal NuSTAR sledovať ďaleké galaxie a čierne diery. Teraz sa pokúsi odhaliť záhadu našej hviezdy.

26. dec 2014 o 14:35 Tomáš Prokopčák

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Je to otázka, ktorá odborníkov trápi už desaťročia. Prečo je koróna, vonkajšia vrstva slnečnej atmosféra podstatne teplejšia, ako takzvaný povrch našej hviezdy?

Odpoveď by mohol pomôcť hľadať teleskop, ktorý vedci a inžinieri pôvodne vytvorili na inú úlohu. Americký röntgenový Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) vyslali do kozmu v roku 2012. A pôvodne mal skúmať ďaleké galaxie a čierne diery.

Teraz však priniesol svoju prvú snímku Slnka. Podobné zábery by podľa BBC mohli pomôcť vyriešiť otázku slnečných nanoerupcií, ktorých existencia by zase mohla priniesť odpoveď na to, prečo je vonkajšia atmosféra hviezdy taká horúca.

Vedci sa najskôr takémuto použitiu vesmírneho ďalekohľadu bránili.

„Prečo by sme najcitlivejší röntgenový teleskop všetkých čias, stvorený na sledovanie hlbín vesmíru, nechali pozerať na čosi v našej blízkosti?“ povedala podľa NASA Fiona Harrison z Caltechu.

Nakoniec sa však odborníci nechali presvedčiť a teleskop priniesol nový záber na Slnko.