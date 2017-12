Poradíme vám, čo s novým notebookom

Našli ste si pod stromčekom nový notebook? Pozrite si naše tipy, ktoré vám pomôžu pri jeho počiatočnom nastavení.

25. dec 2014 o 10:04 Ondrej Podstupka, Matúš Paculík

Článok sme aktualizovali a rozšírili 22.12.2016

Aj keď dnešné notebooky nepotrebujú zložité nastavovanie, oplatí sa im na začiatku venovať pár minút. Ušetríte si tým neskoršie problémy.

1. Aktualizujte

Je jedno, či bol váš nový notebook vyrobený pred pol rokom alebo dvoma dňami, Windows si aj za krátky čas stihne pripraviť množstvo aktualizácií. Prvú polhodinu bude sťahovať a inštalovať aktualizácie rôzneho softvéru.

Tento nudný krok určite nevynechajte, neaktualizovaný systém je náchylnejší na vírusy a rôzne problémy. Ani pri notebookoch od Apple sa inštalovaniu nevyhnete, na rozdiel od Microsoftu ale nie sú rozdelené na desiatky drobných aktualizácií.

Pre zjednodušenie vám odporúčame nastaviť si automatické inštalovanie aktualizácií - ušetríte čas a budete ich mať vždy po vydaní.

2. Upravte si správu napájania

Kúpili ste si Macbook? Gratulujeme, tento krok môžete pokojne preskočiť. Notebooky so systémom Windows majú stále medzery pri automatickej úprave výkonu, hlavne v prípade, ak často potrebujete vysokú výdrž práce na batériu.

Stačí, ak v pravom dolnom rohu obrazovky kliknete pravým tlačítkom myši na ikonku batérie a následne vyberiete položku Možnosti napájania. Tu si môžete vybrať medzi rôznymi režimami napájania a upraviť chovanie notebooku pri práci na batériu.

Upravujte ale len to, čomu rozumiete. Nesprávne funkcie vám pomôcť vôbec nemusia. Dôležitý je jas displeja, výkon procesora, či čas, po ktorom sa automaticky vypne monitor a notebook prepne do režimu spánku.

3. Odstráňte zbytočné programy

Nepoužiteľný program na úpravu videa, mesačná licencia neznámeho antivírového programu a ďalšie desiatky nepotrebných oklieštených aplikácií, ktoré sú v počítači len preto, aby sa vám pokúsili predať program, ktorý pravdepodobne nechcete.

Nové notebooky so systémom Windows bývajú plné softvérového odpadu, ktorý zbytočne zaberá miesto na disku a spomaľuje systém.

Do ponuky so zoznamom aplikácií sa dostanete po tom, ako v ľavom dolnom rohu stlačíte ľavé tlačidlo myši a vyberiete možnosť Ovládací panel. V novo otvorenom okne kliknite na položku Odinštalovať program a zo zoznamu si vyberte aplikácie, ktoré chcete odstrániť.

4. Začnite zálohovať

Každý notebook sa raz pokazí a keď sa tak stane, môžete prísť o všetky svoje dáta. Že vám sa ešte nikdy nič nepokazilo? Keď prídete o všetky svoje rodinné fotografie, budú vám silné reči na nič.

Vytvorte si preto systém zálohovania hneď na začiatku, pričom ale upozorňujeme, že akákoľvek záloha na disku notebooku stráca zmysel. Ak potrebujete zálohovať menší objem súborov s kapacitou maximálne pár gigabajtov, siahnite po cloude.

Pri menších kapacitách je zadarmo a vy nemusíte riešiť žiadne problémy v prípade straty fyzického záložného disku. V prípade ak neveríte tretím stranám, kúpte si klasický externý disk. Je lacný a dostupný, no pokiaľ ho zabudnete pripojiť k notebooku, záloha sa konať nebude.

Najlepšie, ale zároveň aj najdrahšie riešenie predstavuje domáci cloud spolu s NAS zariadením. Za výhodu v podobe viacerých diskov a automatickej bezdrôtovej zálohy si však zaplatíte.

5. Nainštalujte základný softvér

Windows ponúka základné programy na prehrávanie videa či kreslenie, no na webe si viete stiahnuť lepšie alebo jednoduchšie alternatívne programy.

VLC odporúčame na prehrávanie filmov v akomkoľvek formáte a aj ako hudobný prehrávač pre nenáročných.

Microsoft Office, alebo bezplatná alternatíva Libre Office pre písanie dokumentov alebo vytváranie tabuliek.

Google Chrome ako alternatívny prehliadač.

Flux, ktorý inteligentne mení podfarbenie obrazovky, aby vám večer šetril zrak a uľahčil spánok

Anitvírus pre ochranu počítača - Eset, Avira, AVG, Kaspersky. Možností je mnoho, vyberte si najsympatickejší.

6. Nastavte si zabezpečenie konta

Váš počítač by ste mali mať zabezpečený heslom alebo aspoň PIN kódom. Budete na ňom skladovať veľa citlivých údajov a pravdepodobne si časom necháte do webového prehliadača uložiť heslá do mailu alebo iných aplikácií. Ak by ste ho raz stratili, ktokoľvek by k údajom mohol získať prístup.

Zaheslovaný vstup do počítača poskytuje vášmu súkromiu aspoň základnú vrstvu ochrany. Počítač vám možnosť vytvoriť konto zo zabezpečením heslom alebo PIN kódom ponúkne pri prvom spustení. Mali by ste ju využiť.