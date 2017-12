Šesť vecí, ktoré by ste mali spraviť s novým smartfónom

Zastavte zbytočné funkcie a notifikácie. Upravte jas displeja či nesprávne nabíjanie batérie. Pozrite si, čo by mal spraviť každý vlastník nového smartfónu.

24. dec 2014 o 16:30 Matúš Paculík

Vybaľte ho z krabice, vložte SIM kartu a rezervujte si niekoľko minút na dôležité nastavenia, ktoré vám uľahčia jeho používanie. Váš nový smartfón sa vám za to poďakuje rýchlejšími reakciami a dlhšou výdržou na batériu.

1. Čo nepotrebujete, vypnite

Je pekné, že váš tablet či smartfón obsahujú množstvo nových technológií, no ich zbytočné využívanie neprospieva batérii. Dobre si preto zistite, čo všetko máte po spustení zariadenia aktívne.

Ak sa väčšinu dní pohybujete len na trase do obchodu či na poštu, je zbytočné využívať GPS na presné zistenie polohy. GPS prijímač síce nie je zapnutý stále, no systém ho rád využíva aj mimo navigácie. Tu pomôže len jeho úplné vypnutie, vrátane všetkých lokalizačných služieb.

Zisťovanie polohy oceníte už vtedy, keď chodíte len do práce a späť na aute. Google si vie sám zistiť, kedy cestujete a včas vás upozorní na zápchy či dopravné obmedzenia.

Obdobne postupujte aj pri bezdrôtových technológiách Bluetooth a NFC. Ak ich denne nevyužívate, odporúčame ich vypnúť. V prípade potreby je zapnutie otázkou niekoľkých sekúnd.

2. Oklieštite notifikácie

Každá nová aplikácia sa vám bude chcieť pripomenúť pípnutím alebo notifikáciou. Mail, Facebook, kalendár - telefón sa vám ozve každú chvíľku. Zamyslite sa, či naozaj potrebujete vedieť okamžite o každej novej správe a každom novom príspevku na Facebooku.

Ak si nedáte pozor na vlastný čas, telefón sa vám po čase pokúsi vtrhnúť do života každých päť minút. Namiesto užitočného nástroja sa z neho stane otravná vec, ktorá komanduje rytmus vášho dňa.

Pri každej aplikácii sa dá nastaviť, ako často a za akých podmienok jej dovolíte ozvať sa. Úprava tohto nastavenia môže trvať pár minút, ale je to výborne investovaný čas.

Ak dostávate množstvo mailov, notifikácie prichádzajúcej pošty sa takmer určite oplatí vypnúť. Ľudia, ktorí vás potrebujú zastihnúť, pravdepodobne majú vaše telefónne číslo. Ostatné správy môžu počkať, kým si mail otvoríte vo vlastnom čase.

3. Inštalujte s rozvahou

Dobre si rozmyslite, či naozaj potrebujete mať v telefóne tri aplikácie na Facebook, päť rôznych editorov obrázkov či tri aplikácie pre počasie, ktoré sa budú aktualizovať každú chvíľu.

Za každý ušetrený megabajt sa vám smartfón alebo tablet časom určite poďakuje.

Dodržujte základné pravidlo a inštalujte len overené aplikácie z oficiálnych obchodov. Je tu najmenšia pravdepodobnosť, že si do zariadenia nevedomky vpustíte aj škodlivý kód, ktorý vám ukradne osobné informácie, prípadne zvýši faktúry za telekomunikačné služby.

Ohrození sú hlavne používatelia hľadajúci nelegálny softvér v podobe voľne dostupných verzií inak platených programov a hier. Takto upravené inštalačné súbory často obsahujú aj nebezpečný kód, ktorý sa aktivuje okamžite po inštalácii.

4. Starajte sa o batériu

Ak vám smartfón nevydrží celý pracovný deň, tak ešte neznamená, že má zlú batériu. Pravdepodobne len máte nesprávne návyky v používaní a zbytočne plytváte energiou.

Batériu nikdy úplne nevybíjajte. Tento zlozvyk sme si priniesli z čias starých akumulátorov s pamäťovým efektom. Svoje mobilné zariadenie preto nabíjajte vždy, keď sa dá, batérii tým neuškodíte.

Upravte si jas displeja, jeho maximálnu intenzitu potrebujete reálne len počas slnečných dní. Väčšina dobrých smartfónov má funkciu pre automatickú úpravu jasu obrazovky. Aktivujte si ju, v noci vás zbytočne neoslní a cez deň poskytne optimálne nastavenie.

Pomôcť môže aj aplikácia, ktorá vám večer automaticky vypne nepotrebné funkcie. Počas spánku nepotrebujete byť informovaní o nových správach a aktívne pripojenie na internet je v tom prípade nepotrebné.

5. Cloud vám zjednoduší život

Je jedno, či máte smartfón so systémom od Google, Apple alebo Microsoftu, vaše dáta vždy zverujete do rúk ich serverom. Tak prečo by ste z tejto funkcie nevyťažili čo najviac? Samozrejme, len v prípade, keď vaše dáta nie sú tajné alebo citlivé.

Synchronizovať si môžete napríklad kontakty. Každý jeden záznam je v zašifrovanej forme uchovaný na serveroch a keď nabudúce vymeníte telefón, budú všetky vaše kontakty automaticky obnovené.

Často fotíte a nahrávate krátke videá? Namiesto zložitého prenášania do počítača ich nechajte automaticky zálohovať do cloudu. Prístup k nim máte nielen zo smartfónu, ale z prakticky akéhokoľvek zariadenia.

6. Treba mi niečo dokúpiť?

Ak má vaše zariadenie malú kapacitu úložného priestoru, dokúpte si pamäťovú kartu. Priestor na ňu majú aj lacnejšie prístroje a rozšírenie o niekoľko gigabajtov vás nebude stáť viac ako pár eur.

Cenovo dostupné sú aj rôzne obaly či fólie na displej. Predĺžia životnosť vášho zariadenia a ak sa ho neskôr rozhodnete predať, budete si môcť zaň pýtať viac.

Opatrne vyberajte pri náhradných batériách v prípade, ak nie sú priamo od výrobcu. Neznáme čínske značky sú lacné a s veľkou kapacitou, no nemáte istotu, že sa po pár mesiacoch nepokazia a v horšom poškodia aj váš smartfón.