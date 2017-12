Chcete chytré zariadenie na ruku? Pozrite si náš výber

Niektoré vyzerajú ako hodinky, niektoré ako kus zahnutého plastu. Chytré zariadenia na ruku vám prezradia nielen čas, ale aj to, ako dobre ste sa vyspali.

23. dec 2014 o 16:44 Matúš Paculík

Ak by sme hľadali najväčšiu zbytočnosť tohto roka, boli by to pravdepodobne chytré nositeľné zariadenia. Do tejto skupiny patria rôzne hodinky a fitness náramky, ktoré môžu dáta nielen zobrazovať, ale aj zbierať. Pozrite si náš výber tých najzaujímavejších.

Jawbone UP24

Nemá displej, no aj tak vás rýchlo presvedčí, aby ste ho nosili každý deň. Fitness náramok Jawbone UP24 vás nebude obťažovať pípaním pri každej novej správe, ale bez obťažovania zbiera celý deň dáta o vašej aktivite a v noci o kvalite spánku. So smartfónom či tabletom komunikuje bezdrôtovo a všetky zozbierané informácie vám ukáže v aplikácii.

Pod kontrolou budete mať svoje stravovacie návyky, pohyb a množstvo spálených kalórii. V noci sleduje ako dlho zaspávate, či ako často sa prebúdzate. Vhodný je preto len pre ľudí, ktorí sa aktívne starajú o svoje zdravie, prípadne športujú. Tiché budenie pomocou vibrácií je príjemné a hlavne zbytočne nezobudí vášho partnera.

Cena: 124 eur

+ pekný dizajn, Bluetooth komunikácia

- výdrž batérie

Sony Smartband SWR30

Nie je to len fitness náramok a nie sú to len chytré hodinky. Sony Smartband Talk je krížencom nových chytrých hodiniek Smartwatch 3 a náramku Smartband. Z prvéh si berie niekoľko zaujímavých funkcií, z druhého zas kompaktný dizajn a monitorovanie vašej aktivity. Displej sa natiahol na výšku a namiesto klasického LCD má energeticky nenáročný e-ink, na ktorom uvidíte všetko aj počas toho najjasnejšieho dňa.

Vďaka malej hmotnosti ani nebudete vedieť, že máte niečo na ruke. Škoda, že výrobca neponúka mierne ťažšiu verziu s väčšou batériou. Na jedno nabitie by sme očakávali viac, ako len tri dni výdrže. Navyše keď zariadenie nemá vlastný GPS prijímač a v mnohých veciach sa spolieha len na pripojený smartfón.

Cena: 182 eur

+ pekný dizajn, displej

- cena, málo funkcií

LG G Watch R

Jedny z najkrajšie vyzerajúcich chytrých hodiniek, ktoré svojim vzhľadom prekonali aj legendárne Moto 360. LG G Watch R vyzerajú ako úplne klasické hodinky, pričom si vďaka kvalitnému displeju ani nemusíte všimnúť, že namiesto klasických ručičiek majú digitálne. Nemusíte sa báť, že by vás sklamali na priamom slnku - vidieť bude v každom počasí.

Výdrž závisí od toho, ako aktívne využívate váš smartfón a či máte na hodinkách stále zapnutý displej. Neustále pozeranie sa na čas a upozornenia vybije batériu behom jedného dňa. Automatické vypínanie displeja vie tento čas zdvojnásobiť a tí najmenej aktívni budú zariadenie nabíjať raz za tri dni.

Cena: 229 eur

+ špičkový dizajn, displej

- málo funkcií (Android Wear)

Samsung Gear S

Tieto hodinky na prvý pohľad určite neprehliadnete - sú totiž dosť mohutné a majú zakrivený displej. Na rozdiel od zvyšných modelov do nich môžete vložiť SIM kartu a oni začnú fungovať ako plnohodnotný smartfón. Môžete si na nich prezerať nové správy, spúšťať rozličné aplikácie a čo je hlavné, aj telefonovať. V hromadnej doprave budete môžno pôsobiť podivne, ale doma či počas šoférovania v aute na ne nedáte dopustiť.

Ovládanie na tak malom displeji síce nie je jednoduché, ale stačí sa s nimi pár minút hrať a rýchlo prídete na rozličné gestá. Škoda, že nie všetky aplikácie fungujú aj bez smartfónu. Samsung ani pri tomto modeli neodpustil použitie špeciálnej nabíjacej kolísky, bez ktorej sa nezaobídete. Navyše na jedno nabitie vydržia maximálne len dva dni.

Cena: 330 eur

+ pekný dizajn, špičkový displej

- pôsobia mohutne, cena

