Spätné zrkadlá v autách nahradia displejom a kamerou

Nová technológia má zlepšiť prehľad o tom, čo sa deje na vozovke za automobilom.

23. dec 2014 o 12:58 Milan Gigel

DETROIT, BRATISLAVA. Cadillac chce vodičom ponúknuť dokonalejší prehľad o dianí na vozovke. Od roku 2016 chce do automobilov montovať namiesto spätného zrkadla displej, ktorý zachytí dianie na vozovke širokouhlou kamerou.

Podľa magazínu The Verge by to malo zaistiť lepšiu viditeľnosť v kritických svetelných podmienkach. S vysokým dynamickým rozsahom snímacieho čipu a algoritmami na úpravu obrazov bude možné vidieť v prítmí na cestu omnoho jasnejšie, za silného slnečného svitu zmiznú odlesky a kontrastnejšie bude aj zobrazenie v hmle.

Displej bude mať rozlíšenie 1280x240 zobrazovacích bodov a nebude pre vodiča jediným riešením. Jediným tlačidlom bude možné elektronické zobrazenie vypnúť, aby sa na ploche zrkadlil obraz cez okno automobilu tak, ako doposiaľ.

Elektronické spätné zrkadlá s HD rozlíšením sú v ponuke predajcov už roky, žiadny z výrobcov automobilov z nich však doposiaľ nespravil výbavu svojich vozidiel. Doteraz na ne nazerali ako na doplnkovú výbavu, ktorá nemusí byť dostatočne spoľahlivá na to, aby sa hodila do každodennej prevádzky.

Kým Cadillac vstúpi s novinkou na trh pri modeli CT6, podobné plány už avizoval aj Nissan.