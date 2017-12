Hackeri poškodili nemeckým hutníkom vysokú pec

Útočníci získali heslá na vzdialený prístup a spustili procedúry, ktoré poškodili zariadenie.

23. dec 2014 o 9:10 Milan Gigel

BERLÍN, BRATISLAVA. Je to prípad, aký sa nestáva často. Hackerom sa podarilo poškodiť továrenské zariadenie bez toho, aby museli prejsť bránou fabriky. Nabúrali sa do počítačových systémov a na diaľku riadili chod vysokej pece.

Prípad, ktorý sa udial v bližšie neurčenom hutníckom závode, teraz vyšetruje nemecká BSI. Ako sa ukázalo, hackerom sa podarilo prostredníctvom falošných e-mailov ukradnúť prihlasovacie mená a heslá, ktoré im otvorili prístup k digitálnemu velínu.

Odtiaľ prevzali kontrolu nad vysokou pecou, v ktorej sa tavil materiál. Počas jej behu spustili procesy, ktoré spôsobili jej poškodenie. Podniku tak vznikla vysoká škoda, ktorá bude vyžadovať opravu pece. Je to, akoby ste sa pokúsili počas tavenia pec vypnúť, aby sa stala nepoužiteľnou. Ibaže omnoho sofistikovanejšie a zručnejšie.

Podľa BBC sú vyšetrovatelia presvedčení o tom, že nejde o žiadny náhodný prienik hackera, ktorý by si chcel dokazovať svoje zručnosti. Za útokom stoja ľudia, ktorí presne vedia, čo robia a ich cieľom malo byť poškodenie továrenského vybavenia.

Osvedčený scenár s phishingom a zručné ovládanie pece poukazujú na to, že hackeri vedeli presne, za akým cieľom idú.

Ide o jeden z mála prípadov, kedy sa záškodníkom podarilo zneužiť technológie na poškodenie fyzického zariadenia s iným ako IT zameraním. Najznámejší je prípad škodlivého kódu Stuxnet, ktorý zničil Iránu centrifúgy používané v ich jadrovom programe.

Analytici sa zhodujú na tom, že nepripadá do úvahy, aby takéto strategické zariadenia boli dostupné cez internet.

Dnes sú to oceliarne, nabudúce to môže byť jadrová elektráreň, obslužná stanica plynovodu alebo dispečing rozvodovej sústavy elektrickej energie. Firmy a organizácie by mali klásť vyšší dôraz na bezpečnosť.