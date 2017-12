Odpoveď, prečo u lekára v čakárni nenájdete nové časopisy

Ak by lekári staré čísla časopisov v čakárni nahradili novými, dlho by tam nezostali.

22. dec 2014 o 16:18 Denisa Ballová

LONDÝN, AIX EN PROVENCE. Určite ste si to všimli. V čakárni u lekára by ste si radi skrátili chvíľu čítaním si nejakého časopisu, keď si však jeden vezmete do ruky, zistíte, že je to staré číslo a časopis radšej vrátite späť.

Ak si myslíte, že je to typické len pre Slovensko, mýlite sa. Neaktuálne čísla časopisov v čakárni nájdete aj v Británii či v Austrálii. A dôvod je jednoduchý – ak by lekár dal do čakárne nové číslo časopisu, s vysokou pravdepodobnosťou by tam dlho nezostalo.

Tvrdí to štúdia publikovaná v časopise British Medical Journal. Vedci z Aucklandskej univerzity na Novom Zélande zistili, že čakárne obsahujú zvyčajne staršie čísla časopisov bez ohľadu na to, ako sa lekári a ich zamestnanci snažia udržovať aktuálne čísla pre svojich čakajúcich pacientov.

„Čakárne u všeobecných lekárov obsahujú prevažne staré časopisy,“ povedal podľa denníka Telegraph vedúci štúdie, Bruce Arroll. „Zistili sme, že za to môže skôr miznutie časopisov, ako ich nahradenie staršími číslami.“

Najčastejšie sa pritom strácali magazíny obsahujúce klebety o známych ľuďoch.

Vedci sledovali medzi aprílom a májom 87 časopisov na Novom Zélande. Zistili, že aktuálne čísla časopisov mizli skôr ako tie staršie. Zo 47 aktuálnych časopisov zmizlo 60 percent, zatiaľ čo z tých starších len 29 percent. Niektoré časopisy pritom mizli ešte častejšie ako tie aktuálne. Išlo najmä o bulvárne časopisy.

Pacienti si vzali domov 26 z 27 čísel. Tiež mizli vedecké časopisy ako National Geographic, či BBC History, hoci tieto mizli menej často. Časopis Time alebo Economist pritom v čakárni zostal a nikto si ho nevzal domov. Arroll preto lekárom radí, aby do čakární radšej dávali staršie čísla nebulvárnych časopisov.

Doi: 10.1136/bmj.g7262