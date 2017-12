NASA chce poslať ľudí do atmosféry Venuše

Americkí výskumníci skúmajú možnosti, ako poslať ľudí do atmosféry Venuše.

21. dec 2014 o 16:28 Tomáš Prokopčák

video //www.youtube.com/embed/0az7DEwG68A

Nie je to práve miesto, kam by ste chceli poslať astronautov. Ak by ich nerozdrvil atmosférický tlak, bolo by im na Venuši plnej toxických plynov, ohromných zemetrasení a vulkanických erupcií príliš teplo. Napriek tomu americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) uvažuje, ako by mohol poslať astronautov na túto planétu.

Keď sa uvažuje o lete ľudí na inú planétu, zvyčajne sa myslí na Mars. NASA však podľa Phys.org predstavila myšlienku akéhosi vznášadla HAVOC (High Altitude Venus Operational Concept), ktoré by lietalo asi päťdesiat kilometrov nad povrchom planéty. V takej výške je tlak podobný pozemskému a prijateľná teplota asi 75 stupňov Celzia. Navyše, astronauti by nezažívali – na rozdiel od Marsu – privysoké dávky radiácie.

Pilotovaná misia k Venuši je však v skutočnosti iba prvým nápadom. Vedci by najskôr museli vyvinúť spoľahlivé vznášadlá, následne spoľahlivý dopravný systém medzi nimi a orbitou, nevraviac o vesmírnej lodi na ceste Zem – Venuša.

Misia astronautov na Mars je pritom bližšie, NASA hovorí o tridsiatych rokoch nášho storočia.