Severná Kórea sa ďalej vyhráža USA: Spolupracujte, inak budú vážne následky

Severokórejská diktatúra tvrdí, že za útokom na Sony Pictures nie je. Ak obvinenia neprestanú, sľubuje vážne dôsledky.

20. dec 2014 o 15:58 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. V piatok americká FBI oznámila, že za rozsiahlym kyberútokom na kalifornskú pobočku filmovej spoločnosti Sony Pictures stoja hackeri zo Severnej Kórey. Rozsah, útočné nástroje a prevedenie kyberataku navyše ukazujú, že sa jedná o elitnú štátnu jednotku.

Severnú Kóreu na piatkovej tlačovej konferencii obvinil aj americký prezident Barack Obama. A dodal, že krajina v spolupráci so svojimi partnermi na tento kyberteroristický útok v správnom čase a primerane odpovie.

Severná Kórea sa však bráni, že za útokom nie je. Aj keď už v minulosti prienik do systémov Sony pochválila - no hovorila o sympatizantoch režimu. Navyše, diktatúra pridala podľa BBC nové vyhrážky.

Ďalšie problémy?

„Ak Spojené štáty šíria nepodložené obvinenia a ohovárajú nás, my navrhujeme spoločné vyšetrovanie tohto incidentu," odkázalo v sobotu severokórejské ministerstvo zahraničia.

„Máme záujem dokázať, že tento incident s nami nemá nič spoločného. No ak Američania odmietnu spoločné vyšetrovanie, bude to mať vážne dôsledky."

Podľa analýzy FBI, NSA a niektorých súkromných spoločností použili hackeri na útok malvér, ktorý sa svojim kódom ponášal na nástroje využívané aj v minulosti. Napríklad pri útokoch na Blízkom východe či na Južnú Kóreu, pričom tieto útoky bývajú spájané práve so severokórejskými štátnymi kyberjednotkami.

Tento raz však hackeri nezostali len pri prieniku do systémov Sony a pri krádeži citlivých údajov. Časť dát nenávratne zmazali a vyhrážali sa teroristickými útokmi dokonca aj divákom, ktorí by si chceli prísť do kina pozrieť film The Interview.

Práve americká komédia, v ktorej zavraždia Kim Čong-una, mala byť dôvodom útoku na Sony. Severná Kórea sa film snažila zastaviť už v minulosti, o komédii hovorila ako o vojenskom akte.

Keď následne viaceré siete kín premietanie filmu zrušili, Sony stiahlo premiéru naplánovanú na 25. decembra - čo hackeri pochválili. Barack Obama tento krok kritizoval ako ústupok terorizmu, filmová spoločnosť teraz hovorí, že nájde iné spôsoby, ako film šíriť.

„Bez kín nemôžeme v kinách na Vianoce tento film premietať, nemali sme na výber," tvrdí vo svojom stanovisku Sony. „Stále však veríme, že každý, kto bude tento film chcieť vidieť, bude mať príležitosť."