Rady a tipy, ako si vybrať správny kompaktný fotoaparát

Sú ľahké, vmestia sa aj do vrecka a s tými najdrahšími tromfnete aj základné zrkadlovky. Kompaktné fotoaparáty ešte nevymreli.

20. dec 2014 o 0:00 Matúš Paculík

Aj keď im konkurujú smartfóny, kompaktné fotoaparáty sú stále obľúbené. Vedia byť ľahké, rýchle a ak nemáte hlboko do vrecka, potešíte nimi aj náročného fotografa.

Pozor na reklamné chytáky

Desiatky miliónov bodov na snímači väčšom ako malá blcha či veľký displej, ktorý je ale na priamom slnku nepoužiteľný. Marketingové triky predajcov útočia na neznalých zákazníkov.

Rozlíšenie snímača musí byť adekvátne jeho veľkosti. Veľký počet bodov na malej ploche vyzerá dobre len na papieri, pri fotení vám prinesie problémy v podobe vysokého šumu a rôznych obrazových chýb.

Zbehnite do obchodu a vyskúšajte si rýchlosť ovládania a fotenia. Pomalé reakcie vás môžu pripraviť o tie najlepšie zábery a niekoľkosekundové čakanie na uloženie fotografie začne byť po pár dňoch otravné.

Chytré funkcie môžu byť zaujímavé - umožnia vám zdieľať fotografie na sociálnych sieťach, zjednodušia zobrazenie na televízore či zo smartfónu spravia diaľkový ovládač. Pamätajte ale, že nemajú úctu k batérii a rýchlo ju vybijú.

Nepodceňujte fotomobily

Ako fotia dnešné smartfóny? Tie najlepšie sa bez problémov vyrovnajú základným kompaktným fotoaparátom s tým rozdielom, že nemajú optické priblíženie. Za smartfón s dobrým fotoaparátom zaplatíte približne 200 eur, no pre skutočne dobré fotografie si pripravte výrazne viac peňazí.

Známe značky ako je Sony, Samsung či HTC dávajú najlepšie čipy a optiku do svojich vlajkových lodí, čo je kategória modelov od 500 eur vyššie. Pri menšom rozpočte sa poobzerajte po čínskom Huawei, majú čip od Sony a výsledné fotografie dokážu súperiť s najlepšími modelmi konkurencie.

Dobre fotí aj stredná trieda od Nokie, napríklad model Lumia 830 má vynikajúci čip s optickou stabilizáciou obrazu pri cene menšej ako 350 eur.

Sony DSC-W830

Dobrý kompaktný fotoaparát, ktorý má vo svete fotomobilov ešte stále význam kupovať. Je malý, takže sa vám vojde do vrecka a vďaka hmotnosti 122 gramov ani nebudete vedieť, že ho vlastne pri sebe máte. Dizajn nemá chybu, malá placka sa dobre drží v ruke. Ovládacích prvkov je poskromne, je to rodený automat určený pre fotografa amatéra. Niekoľko nastavení si síce môžete upraviť, no najlepšie výsledky dosiahnete s plne automatickým režimom.

Kvalita fotografií je vzhľadom na cenu prístroja veľmi dobrá. Pri kontrastných scénach stráca dych, no pomôcť si môžete korekciou expozície. Keďže nemá elektronický hľadáčik, budete odkázaný len na 2,7-palcový displej s nízkym rozlíšením a malými pozorovacími uhlami.

Jedinú vážnu výhradu smerujeme k pomalým reakciám pri fotení, konkrétne sériové fotenie s rýchlosťou horšou ako jedna sekunda hovorí za všetko.

Cena: 109 eur

+ 8x stabilizovaný zoom, dobré video

- pomalé fotenie

FujiFilm FinePix XP70

Fotoaparát vyzerá lepšie, ako väčšina odolných fotoaparátov v jeho cenovej kategórii. Podľa parametrov zapadá do štandardu. Nemusíte sa teda báť pádu na zem z bežnej výšky, môžete fotiť pod vodou či v mrznúcom počasí. Ovláda sa dobre, jedinú výhradu máme k tlačidlu na záznam videa. Ak zariadenie držíte v jednej ruke, je ťažké naň dosiahnuť a, navyše, nevystupuje nad úroveň tela fotoaparátu.

Kvalita fotografií je adekvátna cene prístroja. Pri dobrom svetle fotí veľmi dobre. Problémy sa objavia už v šere či, naopak, aj pri veľmi silnom slnečnom svetle. Fotografie z nočného mesta sú však plné šumu, čo sa dá v tejto kategórii očakávať. FinePix XP70 môžete nabiť klasickou micro USB nabíjačkou a vie komunikovať cez bezdrôtovú technológiu Wi-Fi. Páčili sa nám rôzne kreatívne režimy a filtre, ktoré môžete využívať pri fotení aj nahrávaní videa.

Cena: 159 eur

+ cena, Wi-Fi, USB nabíjanie, kreatívne režimy

- tendencia k prepáleniu fotografie

Olympus Stylus SH-1

Krásny retro štýl, kvalitné spracovanie a kombinácia dobrej optiky so 16-megapixelovým snímačom, ktorá si ale v horších svetelných podmienkach poradí len priemerne. Problémom je funkcia na potláčanie šumu, ktorá niekedy zbytočne znižuje detail. Vysokým hodnotám ISO sa preto snažte vyhnúť. Pri bežnom svetle je obrazový výstup veľmi dobrý, pričom sa nemusíte spoliehať len na automatiku. K dispozícii je aj manuálny režim, vhodný pre pokročilých fotografov.

Dizajn fotoaparátu je jedinečný svojim retroštýlom, pripomínajúcim fotoaparáty spred niekoľkých desiatok rokov. V peknom tele nájdete objektív s prekvapivo veľkým 24x optickým priblížením a 3-palcový dotykový displej. Škoda, že je fotoaparát bez hľadáčika, ktorý je počas slnečných dní stále nenahraditeľný.

Cena: 299 eur

+ dizajn, rýchlosť, Wi-Fi

- problematická redukcia šumu

Panasonic DMC-TZ60

Šikovný kompaktný fotoaparát nabitý množstvom užitočných funkcií. Ku klasickej bezdrôtovej komunikácii cez Wi-Fi pridáva GPS prijímač pre informácie o polohe a technológiu NFC, ktorá vám uľahčí spojenie napríklad so smartfónom. Ten môžete následne využiť na plné ovládanie fotoaparátu na diaľku. Užitočná funkcia pri fotení vlastných portrétovči objektov, ktoré by ste svojou prítomnosťou zbytočne rušili.

Kvalita fotografií je skôr priemerná, za čo môže zbytočne vysoká hustota bodov na snímači. Elektronika sa snaží ako môže, ale pri zlom svetle šum a pokus o jeho odstránenie neprehliadnete. Lepšie je na tom záznam videa, ktoré môžete nahrávať vo Full HD rozlíšení pri rýchlosti 50 snímok za sekundu. Chválime tichú prácu objektívu a účinnú stabilizáciu obrazu.

Cena: 359 eur

+ 30x zoom, účinná stabilizácia, Wi-Fi, GPS, NFC

- priemerný elektronický hľadáčik

Sony DSC-RX100 III

Je extrémne drahý, no vďaka vynikajúcim parametrom po tomto kompaktnom fotoaparáte častokrát siahajú majitelia drahých zrkadloviek, unavení večným ťahaním ťažkých fotobatohov. Sony RX100 III má CMOS čip s palcovou uhlopriečkou a rozlíšením 20 megapixelov. Dopĺňa ho veľmi dobrý objektív so svetelnosťou F1.8-2.8 a procesor Bionz X.

Kvalita fotografií je na kompaktný fotoaparát špičková, šum je znesiteľný aj na hodnote ISO 3200. V spojení s vysokou svetelnosťou objektívu a stabilizácie obrazu môžete pokojne fotiť aj v šere uzavretej miestnosti. Pri fotení máte k dispozícii plne manuálny režim, náhľad môžete vidieť nielen na 3-palcovom výklopnom displeji, ale aj na OLED hľadáčiku s rozlíšením 1,44 miliónov bodov. Špičkové je aj video, ktorého limity sú pri 4K rozlíšení s rýchlosťou 60 snímok za sekundu.

Cena: 829 eur

+ vynikajúci objektív, elektronický hľadáčik

- cena

