Dieter Grau: Dohliadal na misie Apollo aj Gemini

Nemecký raketový vedec pracoval pre Wernhera von Brauna v Nemecku aj v Spojených štátoch.

19. dec 2014 o 17:49 Ondrej Podstupka

Jeden z posledných žijúcich členov tímu raketového vedca Wernhera von Brauna zomrel v meste Huntsville vo veku 101 rokov. Dieter Grau 24. 4. 1913 – 17. 12. 2014) sa narodil v Berlíne v roku 1913. Vyštudoval elektrické inžinierstvo a začal pracovať pre firmu Siemens.

V roku 1939 ho však odviedli do armády, kde navrhoval elektrické systémy pre tanky. Dva roky pred koncom vojny ho armáda poslala na východný front, odkiaľ Graua po štyroch mesiacoch odvelili späť do Nemecka – do tímu Wernhera von Brauna.