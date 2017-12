Prečo oslavujeme Vianoce? Prečo ich oslavujeme práve v decembri? Vypočujte si Tech_FM.

19. dec 2014 o 12:08 (tech)

Mali by to byť sviatky pokoja a radosti, no v skutočnosti sú to sviatky nákupov. Ako však Vianoce vznikli, kedy sa stali cirkevným sviatkom a čo im predchádzalo?

Ako oslavovali ľudia pred 4. storočím a prečo by sme sa mali obzrieť za Saturnáliami?

Vypočujte si TECH_FM, tento raz o histórii a Vianociach.

TECH_FM je program propagujúci vedu a nové technológie.

Vzniká v spolupráci Tech.sme.sk a Rádia_FM a znie naživo v rozhlase každý štvrtok po 15:00. Každý piatok nájdete záznam na Tech.sme.sk.