Hollywood ustúpil diktátorovi, vyhrážali sa teroristickým útokom

Zažijete nový 11. september, varovali hackeri, pre ktorých zastavili premiéru filmu.

18. dec 2014 o 18:38 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Spojeným štátom hrozí, že opäť prežijú útok podobný 11. septembru 2001. A to v tom prípade, ak ľudia pôjdu na Prvý sviatok vianočný do kín pozrieť si premiéru novej americkej komédie.

Znie to bizarne, ale takáto vyhrážka spôsobila, že filmová spoločnosť Sony naozaj odložila premiéru svojho filmu The Interview. Hackerom, zrejme pochádzajúcim zo Severnej Kórey, sa nepáčilo, že témou filmu je fiktívny atentát na severokórejského diktátora Kim Čong­una.

Predchádzali tomu vyhrážky priamo kinám, ktoré postupne odvolávali premiéry filmu. „Vo svetle rozhodnutia väčšiny vysielateľov nepremietať The Interview sme sa rozhodli neuskutočniť kinopremiéru naplánovanú na 25. decembra,“ uviedlo podľa BBC Sony vo vyhlásení.

Akt vojny

Proti filmu o smrti severokórejského diktátora východoázijská krajina bojovala dlhodobo, označovala ho dokonca za akt vojny. Ešte v roku 2004 si pritom uťahovali z diktátorovho otca Kim Čong­ila vo filme Tím Amerika: Svetový policajt, no premietanie tohto filmu to nezastavilo.

Kým išlo len o slovné vyhrážky, dalo sa hovoriť o reklame na film, ktorý nikto nevidel, no hovorilo sa o ňom na medzinárodnej scéne. Vážne to začalo byť v novembri, keď hackeri, ktorí sami seba nazývajú Guardian of Peace (Strážcovia mieru), napadli počítače Sony Pictures a zverejnili internú komunikáciu.

Môžu mať aj scenár k novému filmu o Jamesovi Bondovi, v prípade jeho zverejnenia by filmová spoločnosť prišla o veľké zisky.

Práve títo samozvaní „mierotvorcovia“ sa vyhrážali útokmi na kiná, ktoré film odvysielajú. „Svet bude plný strachu. Pamätáte si 11. september 2001. Odporúčame vám, aby ste sa držali ďalej od tých miest. Čokoľvek, čo sa teraz stane, bude spôsobené nenásytnosťou Sony Pictures Entertainment,“ uviedli v správe, ktorú skupina zverejnila v utorok.

Zlí ľudia vyhrali

Severná Kórea sa opakovane vyhráža svojim susedom aj Spojeným štátom, vykonala aj niekoľko jadrových testov. No v posledných rokoch vykonala maximálne niekoľko útokov na svojho južného suseda. Americká vláda už chystá odpoveď na hackerské útoky, ktoré podľa zdrojov z FBI, citovaných napríklad Fox News a ABC, prichádzajú zo severokórejského územia.

„Vieme, že zahraničné vlády sa pravidelne snažia získať prístup do sietí vládnych inštitúcií a súkromných firiem – v Spojených štátoch aj inde,“ uviedla vo vyhlásení Národná bezpečnostná agentúra. „Berieme veľmi vážne snahu ohrozovať alebo obmedzovať právo umelcov na slobodu vyjadrovania.“

Viacerí hollywoodski herci sa na Twitteri vyjadrili, že podľa nich ide o ústupok nepriateľovi, ktorý sa nemal stať. Niektorí to označili za „neamerické“. Najstručnejšie sa vyjadrila Mia Farrow: „Dočerta. Zlí ľudia vyhrali.“