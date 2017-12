Vyvinuli špeciálne džínsy, zastavia bezdrôtový signál i hackerov

Vrecká nohavíc dokážu odtieniť signál, takže nemožno na diaľku čítať údaje na kartách.

18. dec 2014 o 8:48 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Je to hrozba, o ktorej sa diskutuje od chvíle, keď úrady začali používať doklady s bezdrôtovými RFID čipmi. Hackeri môžu zneužiť technológiu a čítať dáta z čipov, ktoré nosíme vo vreckách. Dnes k dokladom pribudli i bezkontaktné platobné karty.

Na túto situáciu sa teraz rozhodol zareagovať odevný priemysel. Už vo februári by sa na trhu mali objaviť nohavice firmy Betabrand, ktorých vrecká sú vyrobené z tkaniny blokujúcej bezdrôtovú komunikáciu. Vyvinuté boli v spolupráci s firmou Norton, ktorá už jej účinnosť overila.

Do vrecka nohavíc stačí zasunúť doklady a karty do vrecka a tie sa stanú pre čítačky nedostupnými. To by sa však nemalo stať mobilu, ktorý by sa stratil z dohľadu siete.

Tieniaca látka obsahuje čiastočky striebra, ktoré vytvárajú akúsi Faradayovu klietku. Predajná cena by nemala byť vyššia ako 151 dolárov, v prípade saka zhruba dvesto dolárov.

Podľa BBC blokovanie rádiovej komunikácie nie je novinkou a veľké skúsenosti s ňou má firma Disklabs. Tá dodáva pre políciu a vyšetrovateľov tašky, ktoré dokážu odtieniť bezdrôtový signál. Používajú sa na uchovávanie zabavených mobilov a elektroniky, aby ich podozriví nemohli na diaľku vymazať.

Známych je niekoľko prípadov, pri ktorých sa podarilo na diaľku zničiť dôkazy, ak neboli mobily uschované správne. V ponuke firmy je i peňaženka vyrobená z rovnakého materiálu.

Na trhu sú však i ďalšie firmy, ktoré sa snažia uspieť v novom segmente módy. Príkladom je spoločnosť Pen Test Partners, ktorá na rozdiel od Betabrandu využíva špeciálne textílie na šitie celých odevov, nielen ich vreciek. Tie potom vytvárajú súvislý plášť, ktorý neprepúšťa rádiové vlny.