Skype začal prekladať anglické a španielske telefonáty

Nová technológia rozoznáva hovorené slovo, aby ho preložila do iného jazyka.

17. dec 2014 o 9:26 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Je to schopnosť o ktorej sa hovorí už desaťročia. Zodvihnete slúchadlo a elektronický tlmočník vám pomôže prekonať jazykovú bariéru. Bez znalosti cudzej reči sa dohovoríte s každým. Teraz prichádza takáto technológia k masám.

Microsoft spustil skúšobnú prevádzku služby Skype Translator, ktorá je dostupná pre používateľov operačného systému Windows 8.1 s registráciou pre jej používanie.

V jazykovom profile španielčina – angličtina uskutočňuje s krátkym oneskorením obojsmerný preklad hovorenej reči. Hoci obaja telefonujúci nezdieľajú znalosť rovnakého jazyka, môžu sa bez problémov dorozumieť.

Podľa BBC algoritmus rozoznáva hovorené slovo, ktoré digitalizuje do textovej podoby. Tú pomocou služieb prekladača prevedie do iného jazyka a následne vety syntetizuje do podoby hovoreného slova.

Namiesto čítania zobrazených titulkov tak možno z diaľky užiť si rozhovor naplno s pohľadom z očí do očí.

Za novou službou sú desiatky rokov vývoja a Microsoft je odhodlaný pokračovať ďalej, aby službu rozšíril i na ďalšie svetové jazyky. Tých je v ponuke pre simultánny preklad písaných správ približne 40.

Kým na prvý pohľad ide iba o rúcanie jazykovej bariéry, na pozadí môže technológia priniesť doplnkové bonusy. Čo by ste povedali na archív prepisov telefonátov v ktorom možno vyhľadávať podľa kľúčových slov?

Podľa štatistík používa Skype mesačne viac ako 300 miliónov používateľov, ktorí uskutočnia denne 2 miliardy minút konverzácií.