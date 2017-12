Oculus vtiahne do virtuálnej reality aj ruky

Nový snímač zaistí, aby sme v umelom svete mohli používať svoje ruky.

15. dec 2014 o 11:35 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Je to technologický únik z hmatateľného sveta do fikcie. Nasadíte si na hlavu zariadenie a vaše zmysly presvedčia mozog, že ste sa ocitli na novom mieste. Oči nazerajú do sveta cez dvojicu displejov a uši zachytávajú zvuky zo slúchadiel. To všetko v réžii počítača.

Firma Oculus, ktorá chce technológiu spopularizovať v domácnostiach chystá novinku. Kupuje spoločnosť Nimble Sense, aby do virtuálnej reality preniesla i ruky používateľov. Chce pri tom využiť snímač a technológiu Nimble VR, ktorá dokáže digitalizovať pohyby rúk a prstov.

Podľa webu Engadget vďaka snímaču umiestnenému na polohelme bude môcť počítačový systém rekonštruovať pohyb a polohu končatín, aby ich vložil do svojich výpočtov. Používatelia tak budú môcť nielen ukazovať na predmety, ale aj ovládať prostredie v ktorom sa ocitnú.

Kamera, laser a expertný systém pre vyhodnotenie obrazových dát pracujú s nepostrehnuteľným oneskorením, takže pocity by sa mali priblížiť reálnym zážitkom. To poteší hlavne hráčov počítačových hier, na ktorých sa chce Oculus sústrediť.

Nie je vylúčené, že práve vďaka snímaniu rúk bude možné vytvoriť nový druh používateľského rozhrania, ktorý umožní ovládanie aplikácií či ich nastavení.